Украина в еврокубках: старт без блеска

В первой неделе еврокубков киевлянам повезло с соперником. Он чудом попал в международные соревнования, дойдя во внутренних соревнованиях до финала Кубка Португалии. Остальным с удобными оппонентами придется подождать. «Шахтеру» - встречи со скромным белорусским БАТЭ, «Днепру» - с не менее скромным азербайджанским «Карабахом». В стартовых же играх все украинские команды, за исключением «Динамо» (выиграло у португальского «Риу Аве», 3:0), играли крайне осторожно, «от соперника». В итоге, только «Шахтеру» удалось отстоять ничью в матче с всегда опасным на своем поле баскским «Атлетик» (0:0). «Днепр» подвел один из самых опытных игроков - Руслан Ротань, который был удален в середине второго тайма матча с итальянским «Интером» (0:1). А с «Металлистом» и вовсе случилась трагедия, иначе, пропущенный на последней минуте гол от турецкого «Трабзонспора» (1:2), и не назовешь.

«Шахтер»: хороший результат в сложных условиях

Ничья в Стране Басков, безусловно, стала хорошим результатом для «Шахтера». Причем и с точки зрения игры, и с точки зрения результата. Команда Луческу довольно убедительно выглядела в Бильбао, хотя играть здесь тяжело всем, а выездов в этот город опасаются даже самые титулованные испанские клубы – «Реал» с «Барселоной». Тем более, с этого сезона «Атлетик» выступает на новой арене, вмещающей 50 тысяч зрителей. Как водится на новых стадионах, атмосфера там царит чисто футбольная (трибуны вплотную прилегают к полю), а давление, оказываемое на соперников болельщиками - огромное.

Это стало бы проблемой для «Шахтера», если бы на групповой стадии ЛЧ он выступал впервые. А так в гости к баскам приехал один из самых опытных участников турнира, которого давлением трибун не запугаешь. А вот хозяевам опыта игр на таком уровне явно не хватало. В Лиге чемпионов Атлетик не играл уже давно и, в итоге, сложилось впечатление, что более уверенно в этом матче чувствовали себя футболисты гостевой команды. Именно они создавали голевые моменты, тогда как реальных угроз воротам Андрея Пятова почти не возникало. В этой связи, стоит отметить оборону «Шахтера», отыгравшую на удивление надежно, что случается с ней крайне редко.

Тренер горняков Мирча Луческу решил не рисковать и не экспериментировать с составом, отдав предпочтение проверенным и наигранным сочетаниям. Единственное исключение – бразилец Азеведо, который на левом фланге обороны заменил 35-летнего Вячеслава Шевчука. По всем другим «дискуссионным» позициям Луческу отдал предпочтение в пользу опыта.

На стартовом отрезке сезона, в большинстве матчей, ворота горняков защищал Антон Каниболоцкий, но против «Атлетика» сыграл Пятов. В центре обороны на поле вышли Александр Кучер и Сергей Ракицкий, тогда как молодые Сергей Кривцов и Иван Ордец остались в запасе. Были споры и в отношении линии атаки. Учитывая высокую результативность Александра Гладкого в стартовых турах чемпионата Украины, многие считали, что он должен сыграть в основе и в поединке ЛЧ. Также звучало мнение, что «Шахтер» может сыграть в два форварда, где пару Гладкому составит Луис Адриано. Но Луческу оставил эксперименты на потом и выбрал самый осторожный вариант с Луисом Адриано на острие атаки и Гладким на скамейке запасных. Только в конце матча тренер поменял своих форвардов местами, но времени проявить себя у Гладкого не было.

Гораздо большего, накануне матча, специалисты ожидали от «Атлетика». Эту команду было принято оценивать по тому футболу, который она продемонстрировала в противостоянии с итальянским «Наполи» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ. Тогда команда Эрнесто Вальверде абсолютно по делу переиграла неаполитанцев, состав которых громко звучит именами - (1:1 в Неаполе и 3:1 в Бильбао). В игре с украинским чемпионом «Атлетик» был уже не так хорош, и здесь возникает вопрос: то ли испанцы сыграли не на своем уровне, то ли «Шахтер» попросту не дал развернуться сопернику?

Зато точно можно сказать, что скамейка запасных более качественная у горняков. Возможно, в игре с «Атлетиком» это никак не проявилось. Но, нужно отметить, что на замену у басков вышли совсем молодые игроки, у которых нет опыта не то что в ЛЧ, а даже в чемпионате Испании.

Главным же выводом стоит признать то, что стартовый матч «Шахтера» в групповом турнире перечеркнул опасения на счет готовности команды к евросезону. Именно эти опасения высказывал накануне матча Луческу. Теперь уже нет сомнений, что команда будет бороться за выход из группы. Более того, шансы в этой борьбе у «Шахтера» очень высокие.

«Днепр»: лидеры им в не в помощь

Главная проблема днепропетровцев, о которой говорили до матча, стала череда травм лидеров команды. Успеют ли восстановиться Ротань и Коноплянка?.. Сложно сказать, восстановились ли они на сто процентов, но на поле оба вышли в стартовом составе. Уже по ходу игры, в первом тайме, возник эпизод, когда травму получил Коноплянка. Врачи показали, что нужно делать замену, но сам футболист убедил их в обратном, и продолжил игру. Сложно сказать, как себя чувствовал Коноплянка, но в целом он провел далеко не лучший свой матч.

Между тем, пока лидер лечился и восстанавливался после травмы, с наилучшей стороны себя проявил Бруно Гама. А в последней игре перед еврокубками - с «Металлистом» - он вообще сделал хет-трик. Но когда Коноплянка вернулся на поле, Бруно Гама как будто «потерялся». Проблема в том, что они выступают на одной позиции, и тренеру команды Мирону Маркевичу еще нужно понять, как использовать их одновременно.

Полтора тайма на поле шла равная игра. Разница была лишь в том, что «Днепр» играл на максимуме своих возможностей, тогда как Интер избрал выжидательную позицию и не спешил выкладывать все свои козыри. С середины же второго тайма у украинского вице-чемпиона все пошло наперекосяк. Сначала – удаление Ротаня, за которое игрок на следующий же день извинился перед болельщиками. Мол, подвел команду. Сразу после этого – пропущенный гол. А еще спустя несколько минут – травма Евгения Шахова. Незадолго до этого он вышел на поле в качестве «джокера», который был призван переломить ход игры. В этом сезоне Шахову повлиять на ход матча удавалось не раз. Но в игре с миланцами, на поле он провел буквально несколько минут, после чего получил травму и был заменен на 18-летнего Валерия Лучкевича.

После удаления капитана и пропущенного мяча, «Днепр» словно впал в ступор. Абсолютно разладилась игра в центре поля, мяч не держался у игроков команды, а все подборы были за футболистами «Интера». Реальных возможностей отыграться у «Днепра» не было в принципе. Да и до пропущенного гола с созданием моментов у днепрян были проблемы. В то же время, вратарь Денис Бойко несколько раз спас свою команду в критических ситуациях.

В итоге, «Днепр» проиграл совершенно заслуженно, по делу. Это был типичный матч для итальянской команды. Как только «Интер» почувствовал слабину соперника, тут же использовал ее по максимуму. Сильно бросалась в глаза разница в классе игроков. У «Днепра» не оказалось ресурсов для усиления игры, тогда как «Интер» позволил себе даже не использовать всех сильнейших. С другой стороны, если бы не было удаления Ротаня, вполне возможно, «Днепр» бы отстоял ничью. На большее в этот вечер подопечные Маркевича рассчитывать не могли, в любом случае.

Удаление Ротаня является очень серьезным поводом для беспокойства. Теперь он не сможет сыграть в матче второго тура против французского «Сент-Этьена». А ведь проигрывать французам «Днепру» никак нельзя. В полузащите команды образуется вакуум, заполнить который сейчас некем. Полузащитников-разрушителей у Маркевича хватает, а вот качественно начинать атаки, в отсутствие Ротаня, будет некому.

«Динамо» - победа на классе

Киевское «Динамо» визуально одержало очень легкую победу, добытую вопреки ужасному полю и тяжелым погодным условиям, так как, на протяжение всего матча, в португальском Вила-ду-Конде лил проливной дождь. А на состояние газона игроки, тренерский штаб и даже технический персонал «Динамо» успели пожаловаться еще за сутки до игры, на предматчевой пресс-конференции. Впрочем, в этом плане соперники находились в равных условиях.

Для наставника столичной команды Сергея Реброва это был тренерский дебют в еврокубках. Тем не менее, он не побоялся выпустить на поле целую группу молодых игроков, у которых нет большого опыта матчей международного уровня – Никиту Бурду, Сергея Рыбалку, Владислава Калитвинцева. В итоге, в стартовом составе динамовцев, вышли сразу семь украинцев.

Как оказалось, риск оправдал себя сполна. Даже не имеющие опыта игроки «Динамо» были сильнее соперника на голову, а разница в классе двух команд – огромна. Поэтому, делать серьезные выводы по этой игре не стоит – слишком неубедителен был оппонент киевлян. Та же луганская «Заря», в предыдущем матче чемпионата украинской Премьер-лиги, создала для них намного больше проблем, сведя матч вничью – 2:2. И то, что после матча Сергей Ребров и его подопечные в унисон говорили, что победа легкой не была и, чтобы взять три очка, команде пришлось здорово потрудиться, выглядит скорее как комплимент сопернику, не более того.

Очевидно, что проблем с выходом из этой группы у «Динамо» не будет. И это - один из позитивов работы Реброва. Год назад соперники Динамо в ЛЕ точно не были сильнее, но с каким же трудом тогда команда Блохина выкарабкалась на второе место…

«Металлист»: обидная осечка

Наверное, поражение «Металлиста» на этой неделе стало самым несправедливым результатом для украинских клубов. Нельзя сказать, что харьковчане провели выдающийся матч, но они точно не заслужили поражения от «Трабзонспора». Тем более, есть определенные вопросы к арбитрам по «чистоте» победного гола турецкой команды.

В общем, если поставить перед собой задачу найти оправдания для «Металлиста», то решить ее не так и сложно. Но если оценить игру харьковчан в целом, то больших поводов для оптимизма она не вызывает.

Разочаровала игра команды в первом тайме. Возможно, это была игра на эмоциях после недавнего поражения от «Днепра» (2:5). «Металлист» словно находился под впечатлением от того фиаско. Единственным же просветом стала игра Шавьера. В этом матче он разительно отличался от партнеров по команде, пытался связать игру воедино, постоянно что-то выдумывал в атаке, создавал реальные угрозы воротам соперника. Шавьер был настоящим лидером коллектива. И, казалось, если с ним вдруг что-то случится, на поле останется одна серая масса.

Лишь после перерыва харьковчане активизировались и вполне логично сравняли счет. А потом был решающий гол, пропущенный уже после окончания добавленного арбитром времени.

Поражение еще более обидное от того, что соперник не показал ровным счетом ничего примечательного. Если «Днепр» уступил очевидно более сильному противнику, то «Металлист», даже в своем нынешнем, далеко не боевом состоянии, не слабее «Трабзонспора».

Теперь же, после этого поражения, с выходом из группы в плей-офф у команды Игоря Рахаева могут возникнуть очень большие проблемы.

Кирилл Стадниченко