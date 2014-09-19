Финал футбольного Евро-2020 пройдет в Лондоне

В столице Великобритании пройдут полуфиналы и финальный матч турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

Кроме того, по 1 четвертьфиналу и 3 матча группового этапа пройдут в Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Мюнхене (Германия) и Риме (Италия).

Еще по 3 матча группового этапа состоятся в Амстердаме (Голландия), Бильбао (Испания), Брюсселе (Бельгия), Будапеште (Венгрия), Бухаресте (Румыния), Глазго (Шотландия), Дублине (Ирландия) и Копенгагене (Дания).

"Решение о проведении Евро-2020 в нескольких крупных городах 13 стран Европы подарит целому ряду стран шанс сыграть свою роль в организации футбольного праздника, который в других обстоятельствах они бы, возможно, никогда не получили", - говорится в официальном релизе УЕФА.

Ранее, на заседании Исполнительного комитета УЕФА, которое состоялось 25 января 2013 года в Ньоне (Швейцария), было принято решение, что финальная стадия ЕВРО-2020 пройдет в 13 городах по всей Европе.