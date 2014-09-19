Все лидеры супертяжелого веса скоро окажутся в тени Джошуа - Кличко

Об этом он рассказал в интервью программе Ringside на телеканале Sky Sports, сообщает Вoxing news.

"Все нынешние лидеры, включая молодого Тайсона Фьюри, который не впечатлил меня ни в одном из своих поединков, скоро окажутся в тени Энтони Джошуа. Я не промоутер Джошуа – хотя я хотел бы им быть – я просто говорю вам честно, что я о нем думаю", - сказал Владимир Кличко.

Также украинский чемпион подчеркнул сильные стороны британца: "Джошуа имеет один из величайших потенциалов, которые я когда-либо видел среди боксеров супертяжелого веса. Квалифицированный боксер, у которого есть все – техника, сила, желание. И хотя он олимпийский чемпион, он совершенно не высокомерен. Его родители воспитали его очень хорошо. Он совсем не похож на своих соотечественников – Тайсона Фьюри, Дерека Чисору и Дэвида Хэя. Он совершенно другой боксер и совершенно другой человек. Боксер другого поколения".

Джошуа помогал Кличко-младшему готовиться к титульном бою с болгарином Кубратом Пулевым.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».