Украинские клубы набрали 0,5 балла в таблице коэффициентов УЕФА за неделю еврокубков

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Очки принесли киевское "Динамо" (2 - за победу) и "Шахтер" - 1 за ничью. "Металлист" и "Днепр" свои матчи проиграли. Согласно регламенту 3 балла делятся на 6 клубов, которые изначально представляли страну в еврокубках сезона 2014/15 (одесский "Черноморец" и луганская "Заря" выбыли на этапе квалификационных соревнований). Таким образом, за неделю Украина набрала 0,5 балла. Всего же в нынешнем сезоне в активе Украины уже 2,5 балла.

Украина продолжает находиться на 8-м месте таблицы, опережая клубы Голландии (9-е место) и Бельгии (10), но уступая России (6) и Франции (7).

Пятерку стран с самыми успешными клубами в Европе составляют Испания, Англия, Германия, Италия и Португалия.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с испанским "Атлетик" из Бильбао (0:0), а в Лиге Европы "Динамо" обыграло португальский "Риу Аве" (3:0), "Днепр" уступил итальянскому "Интеру" (0:1), "Металлист" проиграл турецкому "Транбзонспору" (1:2).

Вторая неделя еврокубков сезона 2014/15 состоится с 30 сентября по 2 октября.