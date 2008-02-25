Ющенко поздравил Кличко с победой
Президент пожелал новых достижений
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Владимира КЛИЧКО с победой в поединке за титул абсолютного чемпиону мира по боксу.
Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении сказано: "Ваше высокое спортивное мастерство, богатырская сила, выдержка и сила духа вызывают глубокое уважение. Мы преисполнены чувствам национальной гордости за Вас и одержанную Вами убедительную победу в объединительном боксерском поединке.
Пусть Ваше достижение в боксе и в дальнейшем вдохновляет спортсменов, тренеров, молодежь к занятиям этим мужественным видом спорта и будет праздником для Ваших болельщиков.
Искренне желаю веры в собственные силы, здоровья, личного счастья и новых спортивных достижений во имя Родины".
Как сообщал УНИАН, 24 февраля украинский боксер Владимир КЛИЧКО по единодушному решению судей одержал победу над россиянином Султаном ИБРАГИМОВЫМ и объединил чемпионские пояса по версии IBF и WBO.
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