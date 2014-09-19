Лига Европы: "Динамо" громит "Риу Аве", "Металлист" проигрывает "Трабзонспору"

В португальском Вила-ду-Конде завершился матч Лиги Европы УЕФА, в котором местный "Риу Аве" принимал киевское "Динамо" и был разгромлен - 0:3.

Судьба матча решилась еще в первом тайме.

Киевляне вчистую переиграли команду, занявшую в минувшем сезоне 14-е место в чемпионате Португалии. Несмотря на плохой газон, техничным футболистам "Динамо" удалось полностью владеть игровым и территориальным преимуществом.

На 20-й минуте Андрей Ярмоленко получил пас от партнеров по команде, сместился справа к центру и красивым обводящим ударом послал мяч впритирку с дальней штангой в угол ворот - 1:0. А спустя всего 5 минут Юнес Беланда получил пас от Джермейна Ленса, на скорости обыграл защитника и с ходу пробил под дальнюю штангу - 2:0.

Во втором тайме киевляне сосредоточились на обороне своих ворот, но, тем не менее, и при такой игре сумели забить третий гол. На 70-й минуте Юнес Беланда пробил из-за пределов штрафной, голкипер отбил мяч перед собой, а Артем Кравец набежал, обыграл вратаря и с острого угла пробил в угол - 3:0.

В параллельно проходившем во Львове матче "Металлист" - "Трабзонспор" счет в середине первого тайма открыли турецкие футболисты. На 25-й минуте после навеса с углового Сергей Пшеничных и Папа Гуйе забыли во вратарской Кевина Константа, который ударом головой не оставил шансов Александру Горяинову.

Во втором тайме харьковчане перехватили инициативу и сумели сравнять счет. На 61-й минуте Вильягра с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Василий Кобин скинул мяч и Владимир Гоменюк головой пробил точно под перекладину - 1:1.

Но, решающим в этом матче стал навал гостей на последней минуте, в уже добавленное арбитром время. После навеса со штрафного Мутсафа Ятабаре головой скинул мяч во вратарскую и Авраам Пападопулос, находящийся напротив ворот, подправил мяч в сетку ворот - 1:2.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свой матч 1-го тура провел днепропетровский "Днепр", который проиграл миланскому "Интеру" со счетом 0:1.