"Днепр" проиграл "Интеру" в стартовом матче Лиги Европы

В Киеве завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Интер" (Милан) и уступил со счетом 0:1.

Судьба матча решилась в середине второго тайма.

Команды начали матч в достаточно медленном темпе, не рискуя атаковать с первых же минут. В дальнешйем, на протяжении большего времени игры хоязева имели небольшое игровое и территориально преимущество, но реализовать его так и не смогли.

Решающей в этом матче стала 71-я минута. Итальянцы выиграли верховую борьбу, после чего Данило Д'Амброзио проскочил между Ондржеем Мазухом и Иваном Стриничем и с линии вратарской пробил мимо Дениса Бойко.

В оставшееся время "Днепр", игравший в меньшинстве (на 67-й минуте был удален Руслан Ротань) так и не сумел поразить ворота соперника.

В параллельном матче группы "Карабах" и "Сент-Этьен" сыграли вничью - 0:0.

Таким образом, после первого тура у украинского клуба 0 очков и последнее место в турнирной таблице.

Второй тур группового этапа Лиги Европы состоится 2 октября.