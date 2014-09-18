Милиция начала расследование гибели Гусина

Об этом пишет ТСН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины в Киевской области.

Как сообщается, открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".

Правоохранители продолжают изучать все обстоятельства происшествия: авария с Гусиным произошла по неосторожности или по причине неисправности транспортного средства.

Читайте такжеБывшего футболиста "Динамо" Гусина похоронят 19 сентября на Байковом кладбище"Мы будем выяснять по мотодрому. Соответствует ли техническим требованиям. Проходят ли там соответствующие инструктажи. Возможно, кто несет за это ответственность. Как приехал сам Андрей на этот мотодром, каким образом он туда попал", - подчеркнул спикер милиции Киевской области Николай Жукович.

Как сообщал УНИАН, экс-футболист киевского "Динамо" Андрей Гусин погиб 17 сентября на автодроме "Чайка".