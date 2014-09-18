Боксер Усик может выступить в андеркарте боя Кличко - Пулев

Об этом он заявил в интервью Boxingnews.com.ua.

В частности, Башир заявил: "Еще точно неизвестно выйдет ли Александр на разогрев перед боем Кличко и Пулева... Но в декабре он точно выйдет на ринг".

Говоря о подготовке Усика в предстоящему бою с Интернациональным чемпионом WBF, Чемпионом Южной Африки Дэниэлем Брюэром, тренер отметил: "Я вполне доволен уровнем спарринг-партнеров Александра. Они дают нам хорошую работу. Что касается силы удара Усика, то как для боксера первого тяжелого веса, у него очень сильный удар, особенно слева".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев, в андеркарте которого может выступить Усик, пройдет 15 ноября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».