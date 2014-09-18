Боксер Усик может выступить в андеркарте боя Кличко - Пулев

16:58, 18 сентября 2014
Спорт
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Тренер Владимира Кличко и Александра Усика Джеймс Али Башир рассказал о подготовке Александра к первому титульному бою, который состоится 4 октября во Львове, отметив также, что Усик может выступить в разогревочном бою перед поединком Владимира Кличко и Кубрата Пулева.

Александр Усик готовится к первому титульному бою в карьере / klitschko-brothers.com

Об этом он заявил в интервью Boxingnews.com.ua.

В частности, Башир заявил: "Еще точно неизвестно выйдет ли Александр на разогрев перед боем Кличко и Пулева... Но в декабре он точно выйдет на ринг".

Говоря о подготовке Усика в предстоящему бою с Интернациональным чемпионом WBF, Чемпионом Южной Африки Дэниэлем Брюэром, тренер отметил: "Я вполне доволен уровнем спарринг-партнеров Александра. Они дают нам хорошую работу. Что касается силы удара Усика, то как для боксера первого тяжелого веса, у него очень сильный удар, особенно слева".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев, в андеркарте которого может выступить Усик, пройдет 15 ноября в немецком Гамбурге. 

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».

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