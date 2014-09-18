Бывший тренер хоккейной сборной Украины получил дисквалификацию за брань и неприличные жесты

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Экс-тренер донецкого "Донбасса" и сборной Украины Назаров не сдержался в концовке матча чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Барысом». За 40 секунд до окончания основного времени игры Назаров, недовольный судейским решением наложить на его команду малый штраф за нарушение численного состава, проявил агрессию и демонстрировал неприличные жесты по отношению к арбитрам и зрителям. Также тренер позволил себе нецензурные высказывания в адрес арбитров. За это Назаров получил дисциплинарный штраф до конца матча.

"Проанализировав эпизод, ознакомившись с полученными видео- и фотоматериалами, официальным протоколом матча и рапортами судей и инспектора Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение оставить без изменений наложенные на Андрея Назарова наказания по Правилу 551 б «Правил игры в хоккей КХЛ». По совокупности допущенных тренером нарушений Правил игры в хоккей Спортивно-дисциплинарным комитетом на него наложена дисквалификация общей продолжительностью шесть матчей и существенный денежный штраф", - говорится в официальном сообщении на сайте КХЛ.

Штраф за действия должностных лиц клуба, провоцирующие конфликтные ситуации на хоккейной площадке и за ее пределами наложен и на ХК «Барыс». Также оштрафован и ХК «Адмирал» за необеспечение мер безопасности при возникновении конфликтной ситуации на арене.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2013/14 Андрей Назаров возглавлял ХК "Донбасс" и сборную Украины. После того, как "Донбасс" принял решение временно приостановить выступления в Континентальной лиге - сроком на 1 год - тренер оставил обе должности в Украине и переехал в Казахстан.