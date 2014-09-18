Лига Европы, 1-й тур, "Риу Аве" - "Динамо": онлайн видео-трансляция

Это будет первая игра португальской команды в основном турнире еврокубкового соревнования.

Киевское "Динамо" отправляется в гости к дебютанту турнира "Риу Аве", но выезд простым не будет, поскольку украинский клуб не лучшим образом выступает в Португалии."Динамо" выиграло лишь один из семи выездных поединков с португальскими командами. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-2008/09 был повержен "Порту" со счетом 1:0. Еще одну встречу динамовцы завершили вничью, а в остальных пяти потерпели поражения. Кроме того, украинский клуб в пятый раз кряду доходит до групповой стадии, и лишь в сезоне 2011/12 киевляне не пробились в 1/16 финала Лиги Европы.

Не склонен к шапкозакидательским настроениям накануне игры и тренер киевлян Сергей Ребров. "Риу Аве" – это очень хорошая команда. Да и любая другая португальская команда, ведь все они исповедуют атакующий стиль игры. Очень техничные и квалифицированные футболисты. И то, что "Риу Аве" мало кто знает в Украине, еще ничего не значит. Это команда сейчас доказывает тем, что она находится на первом месте в ведущем чемпионате Европы", - заявил Ребров на традиционной предматчевой пресс-конференции за сутки до начала игры.

Наивысшим достижением португальского клуба до сих пор остается 5-е место в чемпионате Португалии сезона 1981/82. А в сезоне 2013/14 команда заняла 11-е место, отстав по итогам 30-ти туров от чемпиона "Бенфики" из Лиссабона, ни много, ни мало, на 42 очка. Тем не менее, команда добилась первого в истории попадания в еврокубки благодаря выходу в финал Кубка Португалии, где уступила "Бенфике" со счетом 0:1.

На котировках букмекерских контор фаворитом с небольшим преимуществом является украинский клуб. На победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 2,24 к 1, в то время как на ничью - 3,4 к 1, а на победу "Риу Аве" - 3,5 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Риу Аве": 1. Кассио, 12. Лионн, 15. Пинту, 46. Марсело, 8. Тарантини, 10. Диего Лопес, 11. Брессан, 20. Педру Морейра, 13. Боатенг, 17. Укра, 3. Жуано.

Запасные: 93. Эдерсон, 16. Нуну Лопеш, 14. Вилаш-Боаш, 30. Вакасо, 9. Хассан, 33. Джебор, 77. Гонсалвеш И.

"Динамо": 1. Шовковский, 6. Драгович, 24. Вида, 26. Бурда, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 27. Макаренко Е., 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец.

Запасные: 23. Рыбка, 3. Селин, 4. Велозу, 29. Буяльский, 45. Калитвинцев В., 77. Цуриков, 91. Теодорчик.