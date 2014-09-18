Лига Европы, 1-й тур, "Днепр" - "Интер": онлайн видео-трансляция

В этом матче украинскому вице-чемпиону сезона 2013/14 противостоит одна из сильнейших команд Италии.

Тренер "Днепра" Мирон Маркевич уже назвал "Интер" бесспорным фаворитом группового противостояния. Вместе с тем, своих игроков он в этом матче будет настраивать на борьбу и положительный результат. "Мы должны верить в свои силы, а опыт противостояния таким оппонентам у "Днепра" уже есть. В прошлом сезоне на равных играли с "Фиорентиной" и "Тоттенхэмом". Для меня прежде всего важно, чтобы ребята показали классную игру, а какой будет счет - это уже другой вопрос. Не стоит думать о результате, смотреть на ранг противника. Да, "Интер" сейчас на ходу, и добиться победы над ним будет непросто, но мы приложим все усилия, чтобы взять очки. Хотелось бы начать групповой раунд на мажорной ноте. В этом плане и ничья будет не худшим вариантом".

"Днепр", несмотря на начало сезона, уже успел провести 11 игр. Команда идет на 2-м месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, выиграв 5 матчей из 6 (1 ничья) - 16 очков. Команда отстает в таблице только от имеющего 100-процентный результат донецкого "Шахтера" (6 побед, 18 очков). В Кубке Украины "Днепр" уверенно вышел в 1/8 финала, обыграв в стартовом раунде соревнований черниговскую "Десну" - 1:0. Наконец, в еврокубках днепропетровцы провели 4 матча. Дебют в Лиге чемпионов у команды получился неудачный - она по сумме двух игр проиграла датскому "Копенгагену". А вот в раунде плей-офф отбора Лиги Европы "Днепр" обыграл хорватский "Хайдук" (Сплит) - 2:1 и 0:0.

В свою очередь, "Интер", занявший в минувшем сезоне чемпионата Италии 5-е место, вообще не попал в число участников Лиги чемпионов и вынужден был стартовать с раунда плей-офф отборочного турнира Лиги Европы. Там команда более чем уверенно дважды разобралась с исландским "Стьярнаном", выиграв с общим счетом 9:0 - 3:0 и 6:0. В новом сезоне чемпионата Италии "Интер" также провел всего два матча, сыграв вничью с "Торино" (0:0) и разгромив "Сассуолло" - 7:0.

Между собой команды никогда не встречались. А в противостоянии с другими итальянскими клубами "Днепр" выиграл лишь 1 матч из 6 и 1 свел вничью, четырежды проиграв. "Интер" в соперничестве с украинскими клубами выиграл 4 матча при 2 ничьих. Команда никогда не проигрывала соперникам из Украины.

На котировках букмекерских контор фаворитом с небольшим преимуществом считается "Интер". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,24 к 1, на ничью 3,5 - к 1, на победу "Днепра" - 3,4 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 10. Коноплянка.

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 89. Политыло, 9. Калинич.

"Интер": 1. Ханданович С., 5. Жуан Жесус, 14. Кампаньяро, 22. Додо, 33. Д`Амброзио, 15. Видич, 13. Гуарин, 17. Кузманович, 88. Эрнанес, 90. М`Вила, 9. Икарди.

Запасные: 30. Каррисо, 2. Жонатан, 6. Андреолли, 23. Раноккия, 20. Оби, 7. Освальдо, 8. Паласио.