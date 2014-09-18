Президент ФФУ Коньков после встречи в Ньоне просит ФИФА и УЕФА применить санкции к РФС

Об этом сообщается на официальном сайте ФФУ.

В частности, в обращении отмечается: "Руководствуясь статьями 14, 15 Устава ФИФА, Федерация футбола Украины просит ФИФА и УЕФА, как высшие футбольные органы, применить санкции, соответствующие грубым нарушением Российским футбольным союзом норм Устава ФИФА, которые проявляются в незаконном присоединении в состав РФС некоторых клубов Крымского полуострова и ведения несанкционированной активной работы по включению в свой состав Республиканской федерации футбола Крыма, Федерации футбола Севастополя, а также проведении матчей на территории Украины без соответствующего разрешения Федерации футбола Украины".

Также, в своем обращении к руководителям ФИФА и УЕФА Коньков подчеркнул: "Федерация футбола Украины и вся футбольная общественность Украины рассчитывают на солидарность международного спортивного сообщества и просят Вас принять четкую позицию по отношению к незаконным действиям РФС, которая позволит сохранить баланс прав членов ФИФА и в будущем прекратит любые попытки нарушения ее членами уставных требований".

Ранее сегодня в швейцарском Ньоне состоялась встреча руководителей ФФУ, РФС, ФИФА и УЕФА по поводу включения крымских команд в состав участников Чемпионата России. Встреча не принесла конкретных результатов, стороны лишь обменялись своими взглядами на ситуацию, которая возникла на данный момент.