Бывшего футболиста "Динамо" Гусина похоронят 19 сентября на Байковом кладбище

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Гражданская панихида состоится на стадионе «Динамо» в пятницу, 19 сентября, с 10:30 до 12:30. В этот же день Андрея Гусина похоронят на Байковом кладбище", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября на 42-м году жизни трагически погиб экс-игрок ФК «Динамо» (Киев) и национальной сборной Украины, тренер Андрей Гусин. Бывший футболист катался на мотоцикле на автодроме "Чайка" и на одном из виражей вылетел из седла. Игрок умер, не приходя в сознание.

В составе «Динамо» Андрей Гусин 7 раз становился чемпионом Украины, 4 раза обладателем Кубка Украины, вместе с клубом выступал в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Более 10 лет был ведущим игроком национальной сборной Украины, в составе которой заслужил право и успешно сыграл на Чемпионате мира-2006.