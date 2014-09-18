Сборная Украины по футболу пропустила вперед Россию в рейтинге FIFA

Об этом сообщается на официальном сайте FIFA.

На данный момент, у сборной Украины 855 баллов, в то время как у ивуарийцев 879 пунктов, а у россиян - 875.

В течении последнего месяца сборная Украины провела один официальный матч, проиграв на старте отбора Евро-2016 команде Словакии - 0:1.

Также произошли существенные изменения в первой десятке рейтинга. Так Колумбия обогнала Нидерланды и переместилась с 4-го на 3-е место, Бразилия обогнала Уругвай (6-7 места), а Франция опередила Швейцарию (9-10 места).

Таким образом, десятка сильнейших команд мира теперь выглядит так: Германия (действующий чемпион мира), Аргентина, Колумбия, Голландия, Бельгия, Бразилия, Уругвай, Испания, Франция, Швейцария.

Новая версия рейтинга FIFA будет обнародована 23 октября.