Сборная Украины по футболу пропустила вперед Россию в рейтинге FIFA
Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) 18 сентября опубликовала новую версию рейтинга для национальных сборных, согласной которой сборная Украины опустилась на 2 места в таблице - с 22-го на 24-е - пропустив вперед сборные России и Кот`д-Ивуара.
Об этом сообщается на официальном сайте FIFA.
На данный момент, у сборной Украины 855 баллов, в то время как у ивуарийцев 879 пунктов, а у россиян - 875.
В течении последнего месяца сборная Украины провела один официальный матч, проиграв на старте отбора Евро-2016 команде Словакии - 0:1.
Также произошли существенные изменения в первой десятке рейтинга. Так Колумбия обогнала Нидерланды и переместилась с 4-го на 3-е место, Бразилия обогнала Уругвай (6-7 места), а Франция опередила Швейцарию (9-10 места).
Таким образом, десятка сильнейших команд мира теперь выглядит так: Германия (действующий чемпион мира), Аргентина, Колумбия, Голландия, Бельгия, Бразилия, Уругвай, Испания, Франция, Швейцария.
Новая версия рейтинга FIFA будет обнародована 23 октября.