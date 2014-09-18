Сборная Украины выступит на Чемпионате мира по художественной гимнастике сильнейшим составом
12:15, 18 сентября 2014Спорт
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Тренерский совет Федерации гимнастики Украины объявила состав команды на Чемпионат мира, в который вошли 10 спортсменок.
Анна Ризатдинова будет защищать титул чемпионки мира / championat.com
На турнире украинскую сборную возглавит действующая чемпионка мира Анна Ризатдинова, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом: индивидуальное первенство - Анна Ризатдинова, Виктория Мазур, Элеонора Романова, Анастасия Мульмина; групповые соревнования - Валерия Гудым, Александра Гридасова, Елена Дмитраш, Александра Асланян, Анастасия Возняк, Ольга Михальчук.
Чемпионат мира пройдет в турецком Измире с 22 по 28 сентября.
За медали мирового первенства будут бороться более 300 гимнасток из 55 стран мира.
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