Сборная Украины выступит на Чемпионате мира по художественной гимнастике сильнейшим составом

На турнире украинскую сборную возглавит действующая чемпионка мира Анна Ризатдинова, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: индивидуальное первенство - Анна Ризатдинова, Виктория Мазур, Элеонора Романова, Анастасия Мульмина; групповые соревнования - Валерия Гудым, Александра Гридасова, Елена Дмитраш, Александра Асланян, Анастасия Возняк, Ольга Михальчук.

Чемпионат мира пройдет в турецком Измире с 22 по 28 сентября.

За медали мирового первенства будут бороться более 300 гимнасток из 55 стран мира.