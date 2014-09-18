Болельщики вывесили флаг "ДНР" на матче с "Шахтером" (Фото)

Флаг появился на одном из секторов стадиона прямо над входом в подтрибунное помещение, сообщает tribuna.com.

Также на стадионе был замечен флаг СССР. До 4-й минуты матча флаг исчез, но потом появлялся снова.

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Кроме того, болельщики вывесили баннер на русском языке "Донбасс - вставай", на котором также был изображен символ с перечеркнутой свастикой.

Издание пишет, что флаг и баннер вывесили испанские болельщики.