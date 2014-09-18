Болельщики вывесили флаг "ДНР" на матче с "Шахтером" (Фото)
01:03, 18 сентября 2014Спорт
66
На матче Лиги чемпионов "Атлетик" Бильбао - "Шахтер", местные болельщики на стадионе "Сан-Мамес" вывесили флаг так называемой Донецкой народной республики
Болельщики вывесили флаг "ДНР" на матче с "Шахтером" / tribuna.com
Флаг появился на одном из секторов стадиона прямо над входом в подтрибунное помещение, сообщает tribuna.com.
Также на стадионе был замечен флаг СССР. До 4-й минуты матча флаг исчез, но потом появлялся снова.
Читайте также"Шахтер" сыграл вничью с "Атлетико" (результаты Лиги чемпионов)
Кроме того, болельщики вывесили баннер на русском языке "Донбасс - вставай", на котором также был изображен символ с перечеркнутой свастикой.
Издание пишет, что флаг и баннер вывесили испанские болельщики.
tribuna.com
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter