"Шахтер" сыграл вничью с "Атлетик" (результаты Лиги чемпионов)

Игра в Бильбао завершилась со счетом 0:0

В испанском Бильбао завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный "Атлетик" принимал донецкий "Шахтер". Игра завершилась безголевой ничьей. УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом борьбы. Лига чемпионов, 1-й тур: Бавария - Манчестер Сити - 1:0 Барселона - АПОЭЛ - 1:0 Аякс - ПСЖ - 1:1 Челси - Шальке - 1:1 Рома - ЦСКА - 5:1 Марибор - Спортинг - 1:1 Порту - БАТЭ - 6:0 Атлетик - Шахтер - 0:0

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