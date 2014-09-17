"Шахтер" сыграл вничью с "Атлетик" (результаты Лиги чемпионов)
23:59, 17 сентября 2014Спорт
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Игра в Бильбао завершилась со счетом 0:0
Лига чемпионов УЕФА / uefa.com
В испанском Бильбао завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный "Атлетик" принимал донецкий "Шахтер".
Игра завершилась безголевой ничьей.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом борьбы.
Лига чемпионов, 1-й тур:
Бавария - Манчестер Сити - 1:0
Барселона - АПОЭЛ - 1:0
Аякс - ПСЖ - 1:1
Челси - Шальке - 1:1
Рома - ЦСКА - 5:1
Марибор - Спортинг - 1:1
Порту - БАТЭ - 6:0
Атлетик - Шахтер - 0:0
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