Курченко пообещал "Металлисту" нового спортивного директора и активизацию трансферной политики

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В частности, Курченко отметил: "К сожалению, в последние месяцы наш клуб вынужден был работать в отсутствие надлежащего спортивного директора. В итоге несколько снизилась результативность команды, а трансферная политика была, прямо скажем, провалена. Отсюда и несколько обидных поражений нашей команды, которые, безусловно, не были случайными. В самое ближайшее время эта ситуация будет исправлена: уже с 1 ноября к работе приступает новый спортивный директор. Мы представим его несколько позже, но могу сказать, что это профессионал высокого класса, один из ведущих специалистов. Мы рассчитываем с его помощью исправить недочёты, допущенные в течение лета, и вернуть клубу активную трансферную политику".

Кроме того, президент клуба пообещал лично активно участвовать в управлении клубом: "Я по-прежнему готов поддерживать клуб всеми силами. Вопреки слухам и сплетням, у нас нет и не было задержек финансирования, всем футболистам выплачены заработные платы и бонусы. Наше финансовое положение стабильно, а необоснованные аресты, наложенные на некоторые наши активы в результате рейдерской атаки, в самое ближайшее время будут сняты. Да, несколько аргентинских игроков неожиданно покинули клуб, это тоже негативно повлияло на наши результаты, но ситуацию удалось выровнять".

Как сообщал УНИАН, зимой 2014 года — по данным МВД Украины, 19 февраля — Сергей Курченко покинул Украину.

27 февраля 2014 года экс-главный тренер ФК "Металлист" Мирон Маркевич заявил о том, что в клубе имеются большие задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом. В клубе эту информацию частично подтвердили, а спустя некоторое время заявили о том, что вся задолженность погашена. Тем не менее, Маркевич, тренировавший "Металлист" на протяжении 9 лет, покинул команду.

В летнее межсезонье-2014 команду также покинули ряд футболистов - аргентинские легионеры. Самовольный уход из клуба, несмотря на действующий контракт, они объяснили напряженной военно-политической ситуацией в стране, подчеркнув, что в клубе их все устраивало.