Лига чемпионов, 1-й тур, "Атлетик" - "Шахтер" - 0:0: онлайн-трансляция

В этом матче сильнейший украинский клуб играет с 4-й командой Испании по итогам минувшего сезона.

Баскский клуб является одним из самых титулованных в Испании. "Атлетик" восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждал в Кубке Короля. Клуб известен своей консервативной политикой в плане использования лишь местных футболистов. Это как вызывает критику, так и является предметом гордости. Однако не только родившиеся в Стране Басков получали приглашение в команду, но и футболисты с баскскими корнями, такие как родившийся в Бразилии Биуррун и французский баск Биксант Лизаразю. Однако на тренерский состав эта практика не распространяется, и клуб возглавляли многие именитые иностранные специалисты, такие как немец Юпп Хайнкес, француз Луис Фернандес и аргентинец Марсело Бьелса.

В последние годы команда находилась в явном кризисе. После сезона 1997/1998, который "Атлетик" завершил на 2-м месте в чемпионате Испании - Примере - на протяжении 15 сезонов команда не могла подняться выше 5-го места. Соответственно, все эти годы она не выступала в Лиге чемпионов. И только в минувшем сезоне 2013/14 баски заняли 4-е место в первенстве страны и попали в квалификацию главного еврокубка. Примечательно, что шансы команды на попадание в основной турнир ЛЧ специалистами расценивались как весьма призрачные. Тем не менее, "Атлетик" сумел в упорном противостоянии одолеть итальянский "Наполи" по сумме двух матчей - 1:1 в гостях и 3:1 дома.

В игре с завсегдатаем Лиги чемпионов донецким "Шахтером" фаворитом на ставках букмекерских контор является именно баскский клуб. На победу "Атлетик" ставки принимаются с коэффициентом 1,87 к 1, в то время как на ничью - 3,75 к 1, а на победу украинского клуба - 4,55 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Украинская команда стартует в Лиге чемпионов!

Благодаря высокому рейтингу Украины в таблице коэффициентов УЕФА чемпион Украины был освобожден от предварительных игр еврокубков, которые стартовали еще в июле. В итоге, в этом сезоне мы могли наблюдать за сильнейшей командой страны только в национальном первенстве и Кубке. Все 7 игр дончане выиграли, что называется за явным преимуществом. В первенстве Премьер-лиги у "Шахтера" 18 очков и безусловное первое место, в Кубке - не менее заслуженное место в 1/8 финала.

Сегодня "Шахтер" выйдет на игру принципиально иного уровня. Чего от команды ждать, толком не знает даже ее главный тренер Мирча Луческу. Визуально не изменилось ничего - статус чемпиона, амбиции, боевой состав, ничем не отличающийся от прошлогоднего... Что происхдит у дончан внутри?.. Возмжно мы это поймем сегодня. От того, насколько уверенно будет действовать команда в первом матче завиисит очень многое. Старт дан!

Стали известны стартовые составы команд:

"Атлетик": 1. Ираисос, 4. Лапорт, 24. Баленсиага, 7. Беньят Эчебария, 8. Итурраспе, 17. Рико М., 18. Гурпеги, 10. де Маркос, 11. Гомес, 19. Муньяин, 20. Адурис.

Запасные: 13. Яго, 6. Сан Хосе, 15. Ираола, 23. Экиза, 5. Моран Э., 14. Сусаета, 28. Гильермо Фернандес.

"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 66. Марсио Азеведо, 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано.

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 10. Бернард, 11. Марлос, 77. Илсиньо, 8. Фред, 21. Гладкий.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Команды осторожно начинают матч - катают мяч от ворот до ворот, без моментов.

3. Первый момент у испанцев - очень опасный. Рико не смог как следует пробить находясь напротив ворот.

4. Ответ "Шахтера" тоже неудачный - оффсайд у Косты.

5. Еще один момент горняков загубил слишком неточный пас Ракицкого.

7. Прострел в центр штрафной на Рико прервали защитники горняков.

8. Несмотря на то, что стадион заполнен до отказа игра проходит в камерной обстановке. Совсем не "зажигают" фаны "Атлетика".

10. И момент у "Шахтера". Тейшейру взяли в "коробочку" защитники испанцев.

11. Моментальный ответ "Атлетика" - удар Муньяина заблокировали защитники.

12. И еще один момент у "Атлетика". Удар Рико головой после подачи штрафного - мяч пролетает выше ворот.

13. А вот и Степаненко отметился ударом с дальней дистанции. Вратарь Ираисос легко забрал мяч.

15. Де Маркос навешивал с фланга, но Пятов разобрался в ситуации и забрал мяч в руки.

16. Ащеведо в игровом столкновении нанес травму капиатну баскцев Гурпеги. Пауза в игре.

17. СУПЕРМОМЕНТ у горняков. Срна то ли бил, то ли отдавал пас. Тейшейра едва не успел подправить мяч, пролетевший рядом со штангой. Вратарь перевел мяч на угловой.

18. После розыгрыша углового Азеведо пробил по воротам - неточно.

20. Пока идет абсолютно равная игра в этом матче.

21. Хозяева поля пытались создать опасную атаку, но не заметили вовремя свободного Муньяина на фланге.

22. Как-то очень острожно коаманды играют в начале этого матча.

23. Ибаи подавал угловой - Пятов уверенно забрал мяч.

24. Азеведо надежно отработал в защите после опасной передачи испанского полузащитника вперед.

25. Косту толкают испанцы на ровном месте. Судья сделал вид, что ничего не заметил.

27. Муньяин заработал опасный штрафной для своей команды. У самой линии штрафной горняков.

28. ПРОНЕСЛО! После удара Гомеса мяч обогнул стенку и едва не влетел в ближний угол. Пятов явно не успевал отбить удар.

29. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Срна договорился до карточки, в который раз...

31. В центре поля опять идет игра. Без моментов.

32. Косту грубо сбили в центре поля испанцы. Судья ограничился устным замечанием.

34. Ошибка Ракицкого едва не привела к выходу один на один с вратарем Муньяина. Пятов спас ситуацию своевременным выходом из ворот.

35. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тайсону за симуляцию в борьбе с испанским защитником. Тайсон явно не согласен с арбитром.

37. Еще один фланговый навес испанцев - вновь Пятов надежен, забирает мяч в руки.

38. И еще один пас в руки Пятову от испанцев с фланга - Адурис отдал мяч.

39. Срна подавал штрафной с потенциально опасной позиции - Рико выбил мяч.

40. Гомес пытался обыграть Косту на фланге, но схватил за руку игрока "Шахтера". Штафной в сторону ворот "Атлетика".

41. Ибаи грубо нарушил правила на Фернанадо - очень опасный штрафной для "Шахтера".

42. Слишком неточно пробил штрафной Ракицкий...

43. Спорный момент в штрафной "Шахтера" - Адуриса то ли сбил Ракицкий, то ли нет. Испанцы требуют пенальти.

44. Де Маркос не смог обыграть Азеведо - очень опасный момент мог быть.

45. Судья добавил 2 минуты.

45+1. Адриано попытался обыграть всех защитников "Атлетика". Не смог...

45+2. И еще один опасный момент у "Шахтера" - вне игры.

ПЕРЕРЫВ

Что же, первый тайм получился достаточно унылым. Особенно если посмотреть на голевое изобилие других параллельно идущих встреч. Дело даже не в голах. Дело в том, что команды играют слишком осторожно и вяло.

В перерыве, как обычно, надежда на тренерскую установку. Мистер должен вдохнуть в игроков новую жизнь. Проще говоря, команде нужно поверить в свои силы и немного увеличить скорость. И тогда, вполне возможно, появится преимущество.

Ждем...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

47. Первую атаку после перерыва проводит "Шахтер". Азеведо не смог отдать точный пас в штрафную - защитники вынесли мяч.э

48. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Кучер грубо сыграл, останавливая атаку "Атлетика".

49. Опасно разыграли штрафной испанцы, но удар пришелся прямо в Пятова.

50. Берут инициативу в свои руки испанцы. Все чаще мяч у Пятова.

51. И еще одна атака хозяев. Тепеоь Кучер выбил мяч на угловой.

52. Степаненко не смог завершить прицельным ударом атаку "Шахтера". А во второй волне и пас заубил...

54. И вновь команды катают мяч от ворот до ворот - без моментов. Они же когда-то должны разбегаться...

56. Ракицкий пытался начать атаку своей команды, но потерял мяч в борьбе с защитником.

57. Пятов получил травму в столкновении с Адурисом. Это может быть очень неприятная потеря.

58. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Адурис получает за свою грубость.

60. Пятов возвращается в игру с заметным бланжем под глазом.

61. ТЕЙШЕЙРА.... Супермомент у горняков. Мяч после его удара с убойной позиции попадает прямо в защитника.

62. И еще одна затяжная атака горняков. Закончилась тем, что Срна попал мячом в ногу защитника.

64. ЗАМЕНА В БИЛЬБАО: Сусаета вместо Биньята.

67. Серия угловых "Шахтера" закончилась голом... из вне игры. Кучер на коленях умоляет бокового арбитра убрать поднятый флаг.

70. Гомес пробивал по воротам "Шахтера" - слишком неточно.

72. ЗАМЕНА У "ШАХТЕРА": Фред вышел вместо Фернандо.

73. И первым же касанием Фред едва не совершает роковую ошибку. Муньяин выходил один на один, но не сумел обработать мяч сближаясь с защитником.

74. ЗАМЕНА У "БИЛЬБАО" Муньяина меняет Экиза

76. ЗАМЕНА У "БИЛЬБАО" Вместо Адуриса вышел Фернандес.

80. ЗАМЕНА В "ШАХТЕРЕ" Вышел Марлос вместо Тайсона

87. Фернандес не успел к мячу после заброса из центра поля. "Атлетик" судорожно пытается спасти 3 очка.

90. Судья добавил 5 минут.

90+1. Ракицкий грубо сыграл против испанца. Судья потребовал принести извинения.

МАТЧ ОКОНЧЕН

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ