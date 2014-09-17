Полиция Лиссабона запретила украинцам пройти с флагами на матч Лиги чемпионов "Бенфика" - "Зенит"

Об этом сообщает пресс-служба Союза украинцев в Португалии.

Проведя обыск личных вещей, португальские охранники не разрешили проходить на стадион с украинскими флагами. Свое требование они мотивировали тем, что они знают политические мотивы с которыми украинцы идут на матч и для избежания опасности запретили проносить на стадион украинскую символику.

"Кое-кому из находчивых украинцев, таки удалось пронести флаги, но, как только они их попытались развернуть во время матча, сразу были выведены охраной", - говорится в сообщении.

"Украинская община Португалии с начала Евромайдана и до нынешней агрессии России против Украины, едва ли не еженедельно проводила акции, чтобы обратить внимание португальского общества на события в Украине. Но несмотря на общую поддержку рядовых португальцев получается, что на самом деле санкции получила даже украинская государственная символика", - заявляют в Союзе.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Лиссабоне состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Зенит" победил "Бенфику" со счетом 2:0.