"Шахтер" выиграл первый матч Юношеской лиги УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч в Бильбао проходил с явным преимуществом горняков и уже в середине тайма горняки открыли счет. На 25-й минуте Бека Вачиберадзе справа прострелил во вратарскую, неудачно пробил, но мяч отскочил к Александру Зубкову, который с 7 метров отправил мяч в ворота - 1:0. Во втором тайме горняки также имели преимущество, на 61-й минуте Денис Арендарук после прохода по правому флангу сделал аккуратный пас по диагонали назад на набегающего Василия Штандера, который красивым ударом забил второй гол.

Таким образом, команда под руководством Валерия Кривенцова начала евросезон с гостевой победы.

В сезоне 2014/15 проходит второй пробный розыгрыш Юношеской лиги - первого клубного турнира УЕФА среди юношей. На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей-офф команды играют по одному матчу. Полуфиналы и финал проводятся в рамках мини-турнира на стадионе "Коловрэ" в Ньоне. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей. Матч за третье место не предусмотрен.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером состоится матч Лиги чемпионов "Атлетик" - "Шахтер". Начало игры в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.