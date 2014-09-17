Украинка Свитолина проиграла во втором круге теннисного турнира в Токио

Матч, продолжавшийся 1 час и 18 минут, завершился поражением украинки в двух сетах - 4:6, 4:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Кербер, являющаяся 8-й ракеткой мира, посеяна организаторами соревнований в столице Японии под 1-м номером. Кроме нее 10-ка сильнейших игроков мира на этом турнире представлена датчанкой Каролин Возняцки (9) и сербкой Аной Иванович (10).

В свою очередь, Свитолина занимает в рейтинге 35-е место и в очном противостоянии с Кербер считалась аутсайдером.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом турнире в матче первого раунда украинка обыграла представительницу Чехии Барбору Заглавову-Стрыкову со счетом 6:4 6:1.