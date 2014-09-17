Драться с Пулевым одной рукой было бы безумием - тренер Кличко

Об этом сообщает Вoxing news со ссылкой на интервью тренера Fightnews.com

В частности, Бэнкс отметил: «Он надорвал свой бицепс и поэтому не мог наносить удары. Ни джебы, ни любые другие. У него работала только одна рука. Зачем выходить на бой с очень сильным соперником с одной рукой? Это было бы безумием! Пулев очень хороший боксер – быстрый и сильный. Он словно бык. И он хочет победить – это у него прямо на лице написано. Но я бы не выпустил моего бойца на бой с одной рукой против любого оппонента, не только Пулева".

Говоря о состоянии своего подопечного американский специалист отметил: "Владимир был очень расстроен. Он не хотел переносить бой, с нетерпением его ждал и хотел защитить свои титулы. Но врачи, я и все в нашей команде убедили его перенести бой, потому что нельзя боксировать с одной рукой».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев изначально был запланирован на 6 сентября. Из-за травмы украинца он перенесен на 15 ноября и состоится в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».