Украинец Стаховский проиграл на старте теннисного турнира в Метце
14:38, 17 сентября 2014Спорт
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На турнире АТР Moselle Open во французском Метце завершился матч первого круга, в котором украинский теннисист Сергей Стаховский не смог одолеть финна Яркко Ниеминена.
Сергей Стаховский проиграл уже в стартовом матче турнира в Метце / Reuters
Матч, продолжавшийся 1 час 4 минуты завершился победой соперника со счетом 6:1, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.
Стаховский не сумел реализовать ни одного из четырех своих брейк-пойнтов, в то время как Ниеминен реализовал три из шести. Украинец по разу подал навылет и ошибся на подаче,. В свою очередь, финн выполнил три эйса и обошелся без двойных ошибок.
За выход в четвертьфинал соревнований Ниеминен сразится с поляком Ежи Яновичем, который победил француза Адриана Маннарино.
Стаховский был единственным представителем Украины в основной сетке турнира.
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