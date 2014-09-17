Украинец Стаховский проиграл на старте теннисного турнира в Метце

Матч, продолжавшийся 1 час 4 минуты завершился победой соперника со счетом 6:1, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Стаховский не сумел реализовать ни одного из четырех своих брейк-пойнтов, в то время как Ниеминен реализовал три из шести. Украинец по разу подал навылет и ошибся на подаче,. В свою очередь, финн выполнил три эйса и обошелся без двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал соревнований Ниеминен сразится с поляком Ежи Яновичем, который победил француза Адриана Маннарино.

Стаховский был единственным представителем Украины в основной сетке турнира.