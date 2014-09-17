Сборная Украины по баскетболу поднялась на 5 мест в рейтинге FIBA

Об этом сообщается на официальном сайте FIBA.

У сборной Украины 20 очков. Таким образом, после чемпионата мира в Испании команда Фрателло смогла существенно улучшить свои позиции.

Лидируют в рейтинге как и прежде американцы. Чемпионы мира лишь упрочили свои позиции, набрали 1040 очков и значительно опережают идущих вторыми испанцев. Любопытно, что тройку сильнейших команд планеты замыкает сборная Аргентины, которая еще в первом раунде плей-офф ЧМ - 1/8 финала - уступила сборной Бразилии. А вообще не выступавшая на ЧМ сборная России, в последнее время потерпевшая ряд крупных неудач на различных турнирах, идет в рейтинге на 6-м месте.

В топ-5 оказался бронзовый призер ЧМ - команда Франции, уступающая в рейтинге Литве (4-е место), которую французы обыграли в матче за 3-4 места. А финалист ЧМ сборная Сербии разместилась на 7-й строчке.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в нынешнем году дебютировала на ЧМ, заняв 5-е место в группе и не попал в плей-офф. В число участников Мундиаля команда сумела войти благодаря успешному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где заняла итоговое 6-е место.