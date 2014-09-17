Оргкомитет Олимпиады-2016 в Рио обнародовал цены на билеты
Организационный комитет Олимпийский игр-2016, которые пройдут в бразильском Рио-де-Жанейро, обнародовал цены на билеты, которые будут колебаться от 40 бразильских реалов (18 долларов) до 4,6 тысяч реалов (2000 долларов).
Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады.
Самыми дорогими будут билеты на церемонии открытия и закрытия Игр.
Вместе с тем, более половины из 7,5 млн билетов будут продаваться по цене от 40 до 70 реалов. В продажу поступят билеты на 717 спортивных соревнований, охватывающих все 28 олимпийских видов спорта, а также церемонии открытия и закрытия. Диапазон цен разработан таким образом, чтобы сделать билеты как можно более доступными, с целью обеспечения возможности для местного населения посетить соревнования.
Билеты на соревнования болельщики со всего мира смогут заказать уже в ноябре. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте по продаже билетов и отметить те соревнования, которые посетитель сайта хотел бы увидеть воочию. Билеты начнут продаваться в марте 2015 года. Если количество заявок на какие-либо соревнования будет превышать количество мест на стадионе, среди желающих попасть на данные соревнования будет проведена компьютерная жеребьевка.
Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа 2016 года.