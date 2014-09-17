Оргкомитет Олимпиады-2016 в Рио обнародовал цены на билеты

Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады.

Самыми дорогими будут билеты на церемонии открытия и закрытия Игр.

Вместе с тем, более половины из 7,5 млн билетов будут продаваться по цене от 40 до 70 реалов. В продажу поступят билеты на 717 спортивных соревнований, охватывающих все 28 олимпийских видов спорта, а также церемонии открытия и закрытия. Диапазон цен разработан таким образом, чтобы сделать билеты как можно более доступными, с целью обеспечения возможности для местного населения посетить соревнования.

Билеты на соревнования болельщики со всего мира смогут заказать уже в ноябре. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте по продаже билетов и отметить те соревнования, которые посетитель сайта хотел бы увидеть воочию. Билеты начнут продаваться в марте 2015 года. Если количество заявок на какие-либо соревнования будет превышать количество мест на стадионе, среди желающих попасть на данные соревнования будет проведена компьютерная жеребьевка.

Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа 2016 года.