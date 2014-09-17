Сегодня мы даже не знаем, что представляем из себя на уровне Лиги чемпионов - Луческу

Об Об этом он заявил на традиционной предматчевой пресс-конференции в испанском Бильбао накануне игры 1-го тура группового этапа ЛЧ против местного "Атлетик", сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

На вопрос, о том готова ли команда к Лиге чемпионов Луческу ответил: "Непросто играть в тех условиях, в которых мы оказались. Все матчи приходится проводить на выезде. Тренируемся на чужих стадионах. Но чувствуем ответственность, потому что мы представляем наших болельщиков! Ясно, что не сравнить Лигу чемпионов с чемпионатом Украины. Сегодня мы даже не знаем, что представляем из себя на таком уровне. Нам предстоит сыграть с «Атлетиком» – это очень сильный клуб".

Говоря о внутриклубных проблемах в сегодняшний непростой период тренер посетовал: "Мы нелегко проходим через нынешний период. Непросто проснуться утром и узнать, что 12 игроков хотят покинуть клуб накануне матча за Суперкубок. Один из агентов – Киа Джурабчиан – хотел воспользоваться ситуацией, которая сейчас сложилась в Украине, и забрать футболистов. Наверное, он не знает о нашей ответственности перед людьми, которые оказались в очень сложной ситуации. Но после того случая команда восстановилась. Игроки, которые много пропустили, сейчас находятся в хорошем состоянии. Хотя я не могу сказать, что их кондиции оптимальны".

Отвечая на вопрос о задачах на сезон, тренер пообещал: "Попытаемся сделать все возможное, чтобы хорошо начать и с таким же настроением продолжать двигаться в Лиге чемпионов. Хотя, будет очень сложно. Знаем, какая здесь атмосфера".

Обсуждая первого соперника в новом сезоне ЛЧ тренер отметил: "Ясно, что мы анализируем игру оппонента. Помню их гол в ворота «Наполи». Было понятно, что там блокировали игрока. Такое, естественно, должно наказываться штрафным ударом. Есть у них и хорошие футболисты, которые могут качественно исполнить передачи со штрафных и с угловых: это и Сусаета, и Беньят. Также есть исполнители, которые очень хорошо откликаются на эти передачи: те же Адурис, Итурраспе, Ляпорт. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить себя. В то же время лучше не совершать нарушений на фланге, чтобы они не подавали штрафные. Мы уже набрались достаточно опыта на международной арене, чтобы знать, как действовать против таких игроков".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Бильбао состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетик" - "Шахтер". Игра начнется в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет текстовую онлайн-транлсяцию игры.