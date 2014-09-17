"Интер" является фаворитом нашей группы - Маркевич

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

В частности, Маркевич отметил: "Конечно, «Интер» есть «Интер». Команда серьезная, хорошо укомплектованная. Уверен, в этом году она будет бороться за чемпионство в Италии. «Интер» — фаворит нашей группы, но у нас тоже есть задача пройти в следующий этап. Турнир будет длиться до декабря, сыграем шесть матчей и постараемся решить задачу выхода из группы".

Также Маркевич отметил тот факт, что миланская команда прибудет на игру основным составом: "Это говорит о том, что они серьезно относятся к Лиге Европы".

Комментируя разгромную победу "Милана" над "Сассуоло" в последнем туре чемпионата Италии тренер заявил: "Да, миланцы сильно выглядели, но надо сказать, что «Сассуоло» как-то неважно выглядело, а после второго гола вообще бросило играть. Потому и счет такой получился".

Кроме того, Маркевич пожаловался на проблемы в собственной команде: "Беспокоит состояние Руслана Ротаня. Есть еще сегодняшнее занятие. Надеюсь, что он все-таки выйдет завтра на поле. Кроме того, у нас травмированы Селезнев и Матеус. Они не готовятся к матчу".

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 сентября, в Киеве состоится матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" примет итальянский "Интер" (Милан). Матч начнется в 20.00. Сайт УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию игры.