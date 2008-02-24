Челси проиграл финал Кубка Лиги

Понадобилось дополнительное время

Сегодня в Англии решилась судьба первого трофея нынешнего сезона - Кубка Лиги. В драматичном матче команда Андрея Шевченко уступила Тоттенхэму. Победитель определился в дополнительное время. Англия. Кубок Лиги. Финал Тоттенхэм - Челси 2:1 (1:1) Голы: Бербатов 70 пен, Вудгейт 94 - Дрогба 39 Тоттенхэм: Робинсон, Хаттон, Вудгейт, Кинг, Шимбонда (Хаддлстоун 62), Леннон, Дженас, Зокора, Мальбранк (Тайнио 75), Бербатов, Кин (Кабул 102) Челси: Чех, Беллетти, Карвальо, Терри, Бридж, Райт-Филлипс (Калу 72), Эссьен (Баллак 88), Лэмпард, Микель (Коул 99), Анелька, Дрогба

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