Челси проиграл финал Кубка Лиги
19:39, 24 февраля 2008Спорт
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Понадобилось дополнительное время
Сегодня в Англии решилась судьба первого трофея нынешнего сезона - Кубка Лиги. В драматичном матче команда Андрея Шевченко уступила Тоттенхэму. Победитель определился в дополнительное время.
Англия. Кубок Лиги.
Финал
Тоттенхэм - Челси 2:1 (1:1)
Голы: Бербатов 70 пен, Вудгейт 94 - Дрогба 39
Тоттенхэм: Робинсон, Хаттон, Вудгейт, Кинг, Шимбонда (Хаддлстоун 62), Леннон, Дженас, Зокора, Мальбранк (Тайнио 75), Бербатов, Кин (Кабул 102)
Челси: Чех, Беллетти, Карвальо, Терри, Бридж, Райт-Филлипс (Калу 72), Эссьен (Баллак 88), Лэмпард, Микель (Коул 99), Анелька, Дрогба
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