"Боруссия" выиграла у "Арсенала" (результаты Лиги чемпионов)

23:39, 16 сентября 2014
Спорт
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Центральный матч игрового дня в Дортмунде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:0

Лига чемпионов УЕФА / uefa.com

Лига чемпионов УЕФА, 1-й тур:

Олимпиакос - Атлетико - 3:2

Ювентус - Мальме - 2:0

Ливерпуль - Лудогорец - 2:1

Бенфика - Зенит - 0:2

Монако - Байер - 1:0

Боруссия Д - Арсенал - 2:0

Галатасарай - Андерлехт - 1:1

Видео-транлсяцию матча Реал Мадрид - Базель смотрите на сайте УНИАН в 00.55.

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