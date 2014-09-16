"Боруссия" выиграла у "Арсенала" (результаты Лиги чемпионов)
23:39, 16 сентября 2014Спорт
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Центральный матч игрового дня в Дортмунде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:0
Лига чемпионов УЕФА / uefa.com
Лига чемпионов УЕФА, 1-й тур:
Олимпиакос - Атлетико - 3:2
Ювентус - Мальме - 2:0
Ливерпуль - Лудогорец - 2:1
Бенфика - Зенит - 0:2
Монако - Байер - 1:0
Боруссия Д - Арсенал - 2:0
Галатасарай - Андерлехт - 1:1
Видео-транлсяцию матча Реал Мадрид - Базель смотрите на сайте УНИАН в 00.55.
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