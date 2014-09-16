"Боруссия" выиграла у "Арсенала" (результаты Лиги чемпионов)

Центральный матч игрового дня в Дортмунде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:0

Лига чемпионов УЕФА, 1-й тур: Олимпиакос - Атлетико - 3:2 Ювентус - Мальме - 2:0 Ливерпуль - Лудогорец - 2:1 Бенфика - Зенит - 0:2 Монако - Байер - 1:0 Боруссия Д - Арсенал - 2:0 Галатасарай - Андерлехт - 1:1 Видео-транлсяцию матча Реал Мадрид - Базель смотрите на сайте УНИАН в 00.55.

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