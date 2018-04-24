Владимир Кличко: Желание доказать сопернику превосходство приносит мне глубокое удовлетворение

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» в супертяжелом весе Владимир Кличко свой следующий поединок проведет 15 ноября в Гамбурге. Соперником украинца будет болгарин Кубрат Пулев, который в независимом компьютерном рейтинге занимает вторую строчку во мировом списке боксеров – сразу после украинца. Это будет уже 17-я подряд защита чемпионских титулов для Владимира. До, казалось, «вечного» рекорда знаменитого Джо Луиса уже осталось не так и много – американец провел 25 успешных защит чемпионского титула.

В откровенном разговоре с УНИАН Владимир рассказал, под каким девизом пройдет предстоящий бой с Пулевым, собирается ли он побить достижение Луиса и что нужно для того, чтобы наш чемпион наконец-то провел поединок в Киеве – на НСК «Олимпийский».

Владимир, самый актуальный вопрос – ближайший соперник. Чего вы от него ожидаете, охарактеризуйте его?

Послужной список Пулева говорит сам за себя. На профессиональном ринге Кубрат провел 20 боев и ни разу судья не поднял после поединков руку его сопернику. 15 ноября в ринге он сделает все, чтобы стать чемпионом мира. Это очень достойный соперник.

А ваша мотивация, насколько я понимаю, – рекорды по количеству раз защиты титулов…

В последнее время мне все чаще задают вопрос, собираюсь ли побить рекорд Джо Луиса. Это будет очень сложно сделать. Впрочем, поживем – увидим. Я уже нахожусь на финишной прямой своей профессиональной боксерской карьеры. Но насколько длинной окажется эта прямая – не знает никто, включая меня самого.

Тем не менее, можно еще успеть объединить все пояса, стать абсолютным чемпионом мира, о чем вы неоднократно говорили. В какой временной отрезок это реально сделать?

Пока что я сфокусирован на предстоящем 15 ноября поединке с Кубратом Пулевым. Чемпион мира по версии WBC канадец Бермейн Стиверн должен провести первую защиту своего титула против американца Стива Уайлдера. Надеюсь, что моей команде в будущем году удастся договориться провести объединительный поединок с победителем этой пары.

Что сложнее с годами восстанавливать после боя – физическое состояние или «отходить» морально?

Отходить от чего? Каждый бой – по-своему уникален. Всегда есть новый соперник, ради поединка с которым нужно провести тщательную подготовку. Нужно разобрать оппонента, буквально, по полочкам, высчитать его слабые и сильные стороны, разработать тактику на бой. А затем выйти против него в ринг и сделать свою работу. Процесс получения вызова от конкурента на поединок, желание доказать ему мое превосходство, до сих пор приносит мне глубокое удовлетворение. И груза лет я не чувствую.

Вас настойчиво вызывает американец Шеннон Бриггс. Причем, весьма оригинальными методами, например, врываясь в ресторан и портя вам аппетит во время обеда, или мешая тренироваться в зале. Может, стоит дать ему шанс и в ринге ответить американцу на все его оскорбления?

Бой с Бриггсом в мои планы не входит. С американцем уже встречался мой старший брат. Вряд ли у Бриггса остались хорошие воспоминания об этом разговоре джентльменов при помощи жестов. (Сразу после боя с Виталием Кличко, который состоялся 16 октября 2010 года в Гамбурге, Шеннона увезли в больницу. Врачи диагностировали у американца переломы стенок орбит обоих глаз, а, по неофициальной информации, в клинике Бригсс потерял сознание и пришел в себя только утром следующего дня, – УНИАН). Ему не стоит испытывать судьбу еще раз.

Раз уж мы заговорили об американских боксерах… Не хотите ли вы вернуться на тамошний ринг? Все-таки США по-прежнему является Меккой мирового бокса.

На этот счет есть разные мысли. Скажем так, факт, что украинским болельщикам более комфортно смотреть мои бои в Европе. Если бы я проводил поединки в США, из-за разницы в часовых поясах фанам бы приходилось засветло вставать или даже вовсе не ложиться.

Ну, если на то пошло, нашим фанам было бы гораздо удобнее смотреть бой в Украине. Например, на НСК «Олимпийсикй»…

Я верю, что бой в Киеве состоится. Вполне возможно, уже в будущем году. Для этого нужно, чтобы все пазлы сложились воедино.

С ареной мирового уровня у нас проблем нет. А возможно ли где-либо в Украине организовать подготовку к профессиональному бою на том же уровне, что в Америке или Европе?

Финальный этап подготовки к боям, которые проходят в Европе, я уже более 10 лет провожу в австрийском Гоинге. Тренировки в горном лагере возле альпийского курорта Кицбюэль уже стали традицией. Здесь оптимальные условия для соответствующей подготовки: особенный климат, отличная спортивная база. А разреженный горный воздух повышает нагрузку на организм и тренирует выносливость. Подготовка к бою – это серьезный процесс, который не прощает малейших ошибок. В Гоинге у нашей команды все отработано до автоматизма. Поэтому пока не вижу смысла менять обстановку.

Впервые вы будете проводить бой на фоне столь драматичной обстановки в стране. Для вас это просто бой, к которому вы относитесь как профессионал к работе, или...?

Этот бой пройдет под девизом Fight for your dream – Борись за свою мечту. У каждого – своя мечта. Сейчас я мечтаю, чтобы над моей страной воцарилось мирное небо.

В вашем углу ринга всегда стоял боксер Виталий Кличко. Будет ли мэр Киева Виталий Кличко стоять в вашем углу ринга 15 ноября?

Поддержка брата для меня всегда была очень важна. В юности я с Виталием пытался соперничать. Хотя, учитывая разницу в возрасте, конкурировать было очень непросто. С годами соперничество сменилось радостью, что брат может достичь большего, чем ты. У нас разные характеры, бывает, мы расходимся во мнениях. Но, в целом, мы похожи на параллельные прямые, которые расположены очень близко друг к другу. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы Виталий 15 ноября был рядом со мной.

Помимо спорта у вас еще много разных интересных проектов в других сферах. Например, в Украине ваш фонд, при поддержке компании Panasonic, проводит уже шестой экологический проект «ЭКО-ИДЕИ со всего мира-2014», который проходит в рамках международного конкурса «Eco Picture Diary». На что в этом году направлен акцент проекта?

На поиск идей, которые помогут сохранить культурное наследие Украины. Создать условия для самореализации – является одной из главных задач для Фонда Кличко. Уже более десяти лет мы поддерживаем молодежь в сфере спорта и образования. Мы стремимся, чтобы все дети, которые примут участие в конкурсе, почувствовали свою причастность к качественным изменениям в стране. Каждый ребенок в возрасте 7-15 лет может зайти на сайт Фонда Кличко и поучаствовать в проекте.

Кирилл Стадниченко