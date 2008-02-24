Ребров может продолжить свою карьеру в Казани

Капитан киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал возможный переход в казанский «Рубин».

«У меня через три месяца истекает срок контракта с «Динамо», и вполне естественно, что я задумываюсь о будущем, прикидываю варианты. «Рубин» - один из них. Насколько я знаю, клубы сейчас проводят консультации по этому поводу, но до чего они там договорились и договорились ли вообще - понятия не имею.

Знаете, я еще не наигрался. И чувствую, что еще несколько лет способен выступать на высоком уровне. А «Рубин» готов мне предложить двухлетний контракт. Это подкупает.

Срок дозаявок в России еще не истек. Как клубы договорятся - так и будет. На данный момент я игрок «Динамо», а как будет дальше - не берусь загадывать», – рассказал Ребров.

Sports.ru