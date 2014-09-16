Сборная Украины по стрельбе завоевала «золото» чемпионата мира

Чемпионами мира в составе команды стали Павел Коростылев, Роман Бондарук и Александр Петров, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Победу в стрельбе из малокалиберного пистолета на расстоянии 25 м принес результат 1699 очков. Второе место у сборной Китая - 1698 очков, третье - у сборной Турции (1695).

Таким образом, на счету сборной Украины две награды ЧМ. Ранее серебро в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров завоевала Елена Костевич.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по стрельбе проходит в испанской Гранаде с 6 по 20 сентября.