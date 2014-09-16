Сборная Украины по стрельбе завоевала «золото» чемпионата мира
16:59, 16 сентября 2014Спорт
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На мировом первенстве по спортивной стрельбе мужская команда Украины завоевала золото в соревнованиях в стрельбе из пистолета.
Украинцы "настреляли" на золото Чемпионата мира / noc-ukr.org
Чемпионами мира в составе команды стали Павел Коростылев, Роман Бондарук и Александр Петров, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Победу в стрельбе из малокалиберного пистолета на расстоянии 25 м принес результат 1699 очков. Второе место у сборной Китая - 1698 очков, третье - у сборной Турции (1695).
Таким образом, на счету сборной Украины две награды ЧМ. Ранее серебро в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров завоевала Елена Костевич.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по стрельбе проходит в испанской Гранаде с 6 по 20 сентября.
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