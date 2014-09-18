Команда MMCIS-racing бьет новые рекорды в Трофее Европы

11–13сентября на ралли Принца Астурийского в Испании прославленный украинский экипаж Александр Салюк – Евгений Червоненко выиграл гонку и заработал 159 очков. Теперь в активе MMCIS-racing 395 очков, у их ближайших преследователей – болгарского экипажа – Крума Дончева и Пе¬тера Иорданова – 315. MMCIS-racing показала самое быстрое время из всех зарубежных экипажей, соревновавшихся на этой трассе. Об установленном украинцами абсолютном рекорде половины скоростных участков трассы тут же написал официальный сайт испанского этапа. «Украинцы показали свои возможности», – отмечается на сайте.

«Я считаю, что мы с Сашей показали самую большую скорость на асфальте в своей жизни, – прокомментировал Евгений Червоненко результаты соревнования. – Было очень страшно, но мы почувствовали грань взаимодействия и доли оправданного риска. Даже два пробитых колеса на двух скоростных участках не сломали нашей веры. А когда улетели ночью в кювет и я увидел огни деревни и пропасть, первое, что сказал пилоту: «Саша заводи, мы живы».

По словам гонщика, это небывалый результат для украинского экипажа, который высоко оценили и представитель королевского двора Испании и губернатор Астурии. «Это самая популярная гонка в Испании и наши соперники ездили на ней не один десяток раз, а мы – только под скоростную стенограмму. Именно этот факт так поразил и гонщиков и официальных лиц. Представитель королевского двора помимо официальной награды передал нам специальные призы – серебряные чаши с изображением королевской короны. Это было для нас особой честью», – подчеркнул Евгений Червоненко.

Пилот украинского экипажа Александр Салюк отметил, что главным в гонке был слаженный тандем со штурманом, который позволял проезжать с лучшей скоростью горные дороги – по ширине как гоночная машина. «Можно быть лучшим пилотом, но в ралли очень важна совместная работа, когда слушаешь и слышишь друг друга и понимаешь: что у нас все получается на жесткую четверку с жестким плюсом».

По мнению гонщиков, украинский экипаж сегодня на пике формы и сейчас определяется, в каких из оставшихся этапов Трофея Европы, он примет участие. А это – трассы в Сербии, Хорватии и Австрии.

Напомним, компания MMCIS является Генеральным партнером команды Украины по ралли.