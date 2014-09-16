Пулев сильнее Поветкина как технически, так и ментально - тренер Кличко

В частности, Башир отмечает "Я ставлю Пулева выше Поветкина. Он сильнее его как технически, так и ментально. Пулев просто лучше, как боксер. Я однозначно ставлю его на второе место в супертяжелом весе после Владимира Кличко. У него действительно очень хороший джеб, но и у Владимира он ничуть не хуже. Кроме того, все эти ребята, которых побеждал Пулев – Устинов, Димитренко – не отличались хорошей защитой, а Владимир редко пропускает удары, в том числе и джебы, даже в спаррингах".

Говоря о сильных сторонах Кличко тренер отметил: "Я думаю, что джеб Пулева в бою с Владимиром будет не таким эффективным, как во всех предыдущих его поединках. У Владимира есть чем ответить на джеб Пулева, а вот есть ли чем у Пулева ответить на правый прямой Владимира? Пулев хороший боксер, но сможет ли он проявить все свои лучшие качества после того, как почувствует на себе силу ударов Владимира? Или так, как и все остальные – нет?".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».