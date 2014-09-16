Украинский баскетболист Кравцов продолжит карьеру в Китае

Игрок подписал контракт с клубом "Фошань Лонг Лайнс", сообщает Isport со ссылкой на агента баскетболиста Мишко Ражнатовича.

В минувшем сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате Китайской баскетбольной Ассоциации, а за команду играли экс-игроки НБА Джеральд Фитч, Шавлик Рэндольф и Лэнс Томас.

В следующем сезоне одноклубниками Кравцова станут известный ливанец Фади Эль-Хатиб и американский центровой с опытом игры в Европе ДеВон Хардин.

Сезон в Китае начнется в первой половине ноября.

Кравцов в последние два сезона выступал за команды Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонз" (2012-2013) и "Финникс Санз" (2013-2014).