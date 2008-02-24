Женская сборная Украины завоевала золото на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины выиграла эстафету 4х6 км на чемпионате Европы по биатлону. Украинский квартет в составе Оксана Яковлева-Виктория Семеренко-Валентина Семеренко-Оксана Хвостенко, добывший серебро на чемпионате мира, не оставил ни малейших шансов своим конкуренткам по европейскому форуму, отмечает Федерация биатлона Украины. Серебро у Германии, бронза - у Норвегии.