Киевское "Динамо" проведет матч памяти Баля и Белькевича

Встреча динамовских ветеранов состоится 28 сентября на стадионе «Динамо» им.Валерия Лобановского, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

В составе команды Андрея Баля выйдут игроки «Динамо»: Михаил Михайлов, Виктор Чанов, Олег Кузнецов, Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Владимир Веремеев, Леонид Буряк, Павел Яковенко, Василий Рац, Геннадий Литовченко, Вадим Евтушенко, Игорь Беланов, Олег Саленко. В команде Валентина Белькевича будут играть Виталий Рева, Тарас Луценко, Олег Лужный, Александр Головко, Владислав Ващук, Юрий Дмитрулин, Сергей Федоров, Андрей Несмачный, Александр Радченко, Юрий Калитвинцев, Александр Хацкевич, Василий Кардаш, Артем Яшкин, Сергей Коновалов, Игорь Костюк, Виталий Косовский, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Олег Венглинский и другие.

День памяти начнется в 11:30, когда динамовские ветераны, руководство Клуба и болельщики возложат цветы к могилам Баля и Белькевича на Байковом кладбище. А в 15:00 начнется непосредственно футбольный матч.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в возрасте 41 года умер Валентин Белькевич, который провел 11 сезонов в составе "Динамо". Он - 7-кратный чемпион Украины, 6-кратный обладатель Кубка Украины, полуфиналист Лиги чемпионов УЕФА сезона 1998/99 г.г.

9 августа на 57-м году ушел из жизни Андрей Баль. Баль в составе "Динамо" стал 4-кратным чемпионом СССР, 4-кратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка кубков УЕФА. В составе сборной СССР играл на Чемпионате мира-1982 в составе юниорской сборной СССР стал чемпионом мира и Европы.