Украинец Арановский назначен арбитром матча Лиги Европы

Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Евгением Арановским провести встречу первого тура группового турнира Лиги Европы между клубами «Копенгаген» (Дания) и «ХИК» (Финляндия), сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Матч состоится 18 сентября в Копенгагене (Дания).

Помогать Евгению Арановскому будут ассистенты - Александр Корнийко и Владимир Володин. Сергей Бойко и Анатолий Абдула примут участие в этой игре в качестве дополнительных ассистентов арбитра. Четвертый арбитр - Сергей Беккер. Наблюдатель арбитража - Майкл Райли (Англия).

9 сентября Евгений Арановский принял участие в проведении матча отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года между сборными Боснии и Герцеговины и Кипра.