Владимир Кличко прокомментировал свою победу

Результат поединка, говорит сам за себя

Украинец Владимир Кличко, который выиграл бой в супертяжелом весе и объединил чемпионские пояса IBF и WBO, прокомментировал свою победу. "Я счастлив тем, который повернул пояс, который когда-то принадлежал мне... пояс чемпиона мира по версии WBO. Первый титул чемпиона, который я завоевал в октябре 2000 с победой над Крисом Бердом», - заявил после поединка Владимир. - «Поединок против Султана Ибрагимова был очень сложным. Он постоянно отступал и был очень осторожным. Однако, результат поединка, говорит сам за себя. Уверен, что никто не вправе сомневаться в моей победе», -цитирует Владимира Украинец Владимир Кличко, который выиграл бой в супертяжелом весе и объединил чемпионские пояса IBF и WBO, прокомментировал свою победу. "Я счастлив тем, который повернул пояс, который когда-то принадлежал мне... пояс чемпиона мира по версии WBO. Первый титул чемпиона, который я завоевал в октябре 2000 с победой над Крисом Бердом», - заявил после поединка Владимир. - «Поединок против Султана Ибрагимова был очень сложным. Он постоянно отступал и был очень осторожным. Однако, результат поединка, говорит сам за себя. Уверен, что никто не вправе сомневаться в моей победе», -цитирует Владимира официальный сайт братьев Кличко

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