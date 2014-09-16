Пулев начал новую подготовку к бою с Кличко

Об этом сообщает Вoxing News.

Готовиться Пулев будет там же, где он готовился в июле и августе – на спортивной базе "Белмекен" в Болгарии, которая находится на высоте 2300 метров над уровнем моря. Завершающая стадия подготовки пройдет в Германии.

В команде спарринг-партнеров особых изменений также не планируется – в ней должны быть поляк Мариуш Вах (27-1, 15 КО), турок Эркан Тепер (13-0, 9 КО), британцы Гэри Корниш (19-0, 10 КО) и Ричад Тауэрс (14-1, 11 КО), россиянин Евгений Орлов (15-12-1, 11 КО) и швед Адриан Гранат (5-0, 4 КО).

Как сообщал УНИАН, изначально бой Кличко - Пулев был запланирован на 6 сентября, однако его пришлось перенести на 15 ноября из-за травмы украинца.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».