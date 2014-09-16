Сборная Украины по теннису будет сеяной при жеребьевке Кубка Дэвиса сезона-2015

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В число сеяных команд также попали национальные сборные Испании, Нидерландов и Израиля.

В числе не сеяных будут Австрия, Дания, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, а также победитель встречи Латвия-Швеция. Всего в группе 13 национальных сборных.

Согласно расписанию Кубка Дэвиса на 2015 год матчи первого раунда состоятся 6-8 марта, второго раунда - 17-19 июля, полуфиналы Мировой группы и матчи плэй-офф всех дивизионов - 18-20 сентября, финал Мировой группы - 27-29 ноября.

Жеребьевка Кубка Дэвиса сезона-2015 состоится в четверг, 18 сентября, в Дубаи (ОАЭ).

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла матч плей-офф за выход в Мировую группу команде Бельгии - 2:3 - и осталась во втором по значимости дивизионе - Первой группе Евро-Африканской зоны.