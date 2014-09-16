Сборная Украины по теннису будет сеяной при жеребьевке Кубка Дэвиса сезона-2015
Мужская сборная Украины по теннису попала в число сеяных команд при жеребьевке Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сезона 2015 года.
Об этом сообщает Теннисный портал Украины.
В число сеяных команд также попали национальные сборные Испании, Нидерландов и Израиля.
В числе не сеяных будут Австрия, Дания, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, а также победитель встречи Латвия-Швеция. Всего в группе 13 национальных сборных.
Согласно расписанию Кубка Дэвиса на 2015 год матчи первого раунда состоятся 6-8 марта, второго раунда - 17-19 июля, полуфиналы Мировой группы и матчи плэй-офф всех дивизионов - 18-20 сентября, финал Мировой группы - 27-29 ноября.
Жеребьевка Кубка Дэвиса сезона-2015 состоится в четверг, 18 сентября, в Дубаи (ОАЭ).
Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла матч плей-офф за выход в Мировую группу команде Бельгии - 2:3 - и осталась во втором по значимости дивизионе - Первой группе Евро-Африканской зоны.