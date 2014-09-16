До старта зимнего юношеского Олимпийского фестиваля осталось 130 дней
130 дней осталось до начала XII зимнего Европейского Юношеского Олимпийского фестиваля (ЕЮОФ).
С 25 по 30 января 2015 года впервые престижный спортивный форум будут принимать сразу две страны - Австрия (Форарльберг) и Лихтенштейн, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
1500 юных олимпийцев будут соревноваться в таких видах программ как горные лыжи, лыжные гонки (кросс-кантри), хоккей на льду, сноубординг, прыжки с трамплина на лыжах, фигурное катание, биатлон и лыжное двоеборье.
Талисманом турнира стал сурок Alpy. Имя символа XII ЕЮОФ происходит от слов «Альпы» («Alps») и молодежь» («Youth»), а также включает в себя первые буквы принимающих стран.
На прошлом зимнем ЕЮОФ, который состоялся в румынском Брашове в феврале 2013 года, украинские спортсмены завоевали полный комплект наград, войдя в ТОП-10 лучших стран Европы.