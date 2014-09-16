До старта зимнего юношеского Олимпийского фестиваля осталось 130 дней

12:49, 16 сентября 2014
Спорт
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130 дней осталось до начала XII зимнего Европейского Юношеского Олимпийского фестиваля (ЕЮОФ).

eyof2015.org

С 25 по 30 января 2015 года впервые престижный спортивный форум будут принимать сразу две страны - Австрия (Форарльберг) и Лихтенштейн, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

1500 юных олимпийцев будут соревноваться в таких видах программ как горные лыжи, лыжные гонки (кросс-кантри), хоккей на льду, сноубординг, прыжки с трамплина на лыжах, фигурное катание, биатлон и лыжное двоеборье.

Талисманом турнира стал сурок Alpy. Имя символа XII ЕЮОФ происходит от слов «Альпы» («Alps») и молодежь» («Youth»), а также включает в себя первые буквы принимающих стран.

На прошлом зимнем ЕЮОФ, который состоялся в румынском Брашове в феврале 2013 года, украинские спортсмены завоевали полный комплект наград, войдя в ТОП-10 лучших стран Европы.

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