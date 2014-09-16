Игрок сборной Украины по баскетболу находится на просмотре в клубе НБА

Об этом сообщает портал "Баскетбол Украины".

Американец с украинским паспортом, несколько дней тренирующийся в команде НБА, поделился впечатлениями от тренировочного лагеря и отметил, что в данный момент покидать китайский клуб не намерен.

"Я родился в Лос-Анджелесе, в детстве болел за "Лейкерс", так что для меня было честью откликнуться на приглашение калифорнийцев. Я продолжу тренироваться в Лос-Анджелесе в течение предстоящих двух недель, но в следующем сезоне буду играть за "Шаньдун", у нас подписан контракт", – заявил Джетер.

Как сообщал УНИАН, в составе сборной Украины Джеттер занял 6-е место на Евробаскете-2013 в Словении. В нынешнем году команда впервые сыграла на ЧМ, заняв в дебютном турнире 5-е место в группе и не пробившись в плей-офф.