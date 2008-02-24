Ибрагимов: я вообще не почувствовал ударов Кличко
12:43, 24 февраля 2008Спорт
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Россиянин признал, что соперник был сильнее
|Фото АР
«Думаю, Владимир сегодня был намного быстрее, чем в своих последних боях. Мой план состоял в том, чтобы постоянно рвать дистанцию и активно работать в ближнем бою, но это было сложно. Он очень хорошо держал дистанцию. В плане ударов он не показал ничего, кроме джеба. Я вообще не почувствовал его ударов на себе, но при этом признаю, что соперник был сильнее», – цитирует Ибрагимова агентство АР.
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