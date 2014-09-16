Колумбийские велогонщицы шокировали мир "пикантной" спортивной формой

На велогонке "Джиро делла Тоскана" девушки предстали перед репортерами "обнаженными", сообщает Проспорт.

А "раздели" их дизайнеры. Для формы былаа сделана нижняя часть из бежевой ткани, которая напоминает цвет тела, и таким образом создает ощущение "обнаженности".

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Брайан Куксон уже выразил свое недовольство дизайнерскими штучками.

"Мы занимаемся этим делом. Эта форма абсолютно неприемлема с точки зрения приличий", - заявил босс UCI.