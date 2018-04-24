Лига чемпионов: новый сезон элитных разборок

Нынешний сезон станет 24-м по счету для соревнования в новом формате. Турнир, пришедший на смену Кубку европейских чемпионов, достаточно быстро завоевал популярность. Сейчас же, когда количество его участников возросло с 8 до 32, ЛЧ стал обязательным атрибутом спортивной осени не только для болельщиков городов команд-участниц турнира, но и прочно вошел в жизнь европейских болельщиков во всех уголках Старого света. Даже там, куда этот турнир вряд ли вообще когда-нибудь придет (не считая отборочных матчей) – Сан-Марино, Люксембург, Исландия…

Футбол элитного уровня в исполнении сильнейших команд Европы, помноженный на продуманный маркетинг и солидные прибыли организаторов и самих участников, дает ожидаемый эффект. Футбольная Лига чемпионов находится вне конкуренции, в сравнении с остальными игровыми видами спорта. Даже баскетбольная Евролига и близко не может тягаться по коммерческим показателям с ЛЧ. Не говоря уже о гандбольной и волейбольной лигах, по большому счету, интересных только узкопрофильным специалистам и любителям конкретного вида спорта.

Новый сезон, как обычно, подарит болельщикам определенную долю интриги, но число фаворитов и названия этих конкретных команд, будет весьма малым и стандартным. Не меняется практически ничего, но это никак не ослабляет интерес к турниру. Наоборот, все только и ждут очередных классических противостояний вроде «Реал» - «Барселона». Да и не важно, что они представляют одну страну. Пусть мир подождет…

От 8 до 32

Лига чемпионов УЕФА пришла на смену старому-доброму Кубку европейских чемпионов. Турнир, проводившийся с сентября 1955-го по май 1991-го года, был известен своим консерватизмом. В нем участвовали только чемпионы стран, которые играли только по олимпийской системе. 32 победителя европейских национальных чемпионатов, начиная с 1/16 финала, играли без права на ошибку. И Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по большому счету, было наплевать на явное несовершенство этой системы. Например, на то, что уже в первом-втором кругах между собой могут встретиться чемпионы Италии и Франции. И проигравший в этом противостоянии, лишится еврокубковых перспектив еще осенью, в первой половине сезона.

Еще одним явным минусом старой системы было количество матчей. Финалисты турнира проводили на международной арене лишь по 9 игр за сезон. Четыре – осенью (по две игры 1/16 и 1/8 финала, дома и в гостях) и пять – весной (четвертьфинал, полуфинал и финал из одной игры на нейтральном поле). Разумеется, ни на рекламе, ни на продаже билетов, ни на всем прочем, что сопутствует футбольному бизнесу (сувениры, шарфы, футболки игроков…) заработать столько, сколько зарабатывают клубы сейчас, было просто невозможно. Вероятно, кто-то в УЕФА думал, что, тем самым, повышалась ценность турнира, когда каждого матча ждали с особым нетерпением. Но прошло уже почти четверть века, а современный формат ЛЧ не только не приелся, но и с каждым годом набирает популярности у болельщиков.

Наконец, вспоминая тот турнир, нельзя обойти вниманием и его чисто спортивную сторону. Лучшим результатом советских клубов в КЕЧ стал выход в полуфинал сезона 1986/87 киевского «Динамо», которое на этой стадии соревнований уступило будущему победителю – португальскому «Порту» - дважды по 1:2. Эта была та самая легендарная «команда Лобановского», выигравшая годом ранее Кубок обладателей кубков европейских стран - второй по значимости еврокубок. К сожалению, никто «из наших» до уровня финалиста соревнования добраться тогда не смог.

Кардинальная реформа системы произошла в сезоне 1991/92, когда впервые состоялся групповой этап. 8 лучших команд, по итогам двух раундов плей-офф – 1/16 и 1/8 финала – вместо четвертьфинала, создали две группы по 4 команды, проведя уже по 6 игр. При этом чемпион СССР 1990 года - киевское «Динамо» - дошло до группового этапа, обыграв по очереди в плей-офф финский ХИК и датский «Брондбю». А вот в групповом квартете киевляне выиграли лишь 2 матча из 6, заняв последнее, 4-е место. Далее проходил только победитель группы – в финал. Победителем первой ЛЧ стала испанская «Барселона», игравшая в одной группе с «Динамо» (личные встречи завершились полным разгромом киевлян – 2:0 и 3:0). В решающем матче каталонцы одолели итальянскую «Сампдорию» (со счетом 1:0 в дополнительное время). Автором исторического гола стал голландский легионер «Барсы» Рональд Куман.

В таком же формате прошел сезон 1992/93 (первый чемпион Украины - симферопольская «Таврия» - не добралась до группового этапа), а в сезоне 1993/94 в регламент были добавлены полуфиналы, где победители групп встречались с командами, занявшими в параллельных квартетах 2-е места.

В сезоне 1994/95 групповой этап был расширен до 16 команд – 4 группы по 4 команды. А к плей-офф добавился четвертьфинальный раунд. Затем ЛЧ была расширена до 24 команд (6 групп по 4 команды), где в плей-офф выходили победители групп и 2 лучшие команды (из занявших вторые места). Наиболее громоздким стал турнир образца сезонов 1999/2000 – 2002/2003, когда количество участников ЛЧ увеличилось до 32 команд. На протяжении четырех сезонов проводилось 2 групповых турнира (8 групп по 4 команды, а затем 4 группы по 4 команды), после чего проходил плей-офф, начиная с ¼ финала. В итоге, команда-победительница и финалист, за сезон проводили по 17 игр.

Впрочем, это было уже чересчур, что поняли и в УЕФА. Нынешняя система розыгрыша действует с сезона 2003/2004. Те же 32 команды разделены на 8 квартетов, но после первого группового этапа они сразу же идут в плей-офф – 1/8 финала. В итоге, количество игровых туров сократилось на 4. Теперь финалисты соревнования проводят по 13 игр за сезон. Эта система действует и по нынешнее время, уже 12-й сезон подряд.

Путь чемпионов и путь для элиты

Расширяя формат турнира, в УЕФА понимали, что соперничество только чемпионов не принесет больших дивидендов. И, в итоге, чиновники Союза придумали дифференцированный подход, согласно которому количество участников от каждой страны напрямую зависит от достижений клубов этой страны – рейтинга УЕФА. Так, тройка сильнейших стран Старого света выставляет в ЛЧ по 4 клуба. И лишь один из них должен пройти заключительный раунд квалификации. Три призера национальных первенств (в текущем сезоне - Испании, Англии и Германии) попадают в ЛЧ автоматически. Еще три страны (на данный момент – Португалия, Италия и Франция) выставляют по 3 команды, и еще 9 стран, среди которых Украина, – по 2. При этом 7 из 9 стран автоматически делегируют чемпионов в основной турнир, а две худшие по рейтингу не могут гарантировать себе место в ЛЧ. Обе сильнейшие команды страны должны проходить отборочный турнир.

Впрочем, сказать что ЛЧ - исключительно турнир для избранных, как минимум, покривить душой. Благодаря руководству УЕФА, читай – лично Мишелю Платини, который все годы своего правления в Союзе активно продвигает большой футбол в далеко не самые футбольные регионы, придумана система, которая существенно облегчает попадание в ЛЧ для далеко не самых элитных и известных команд.

Квалификационный турнир разделен на два мини-соревнования, которые названы Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Суть заключается в том, что 7 команд-чемпионов стран, находящихся в рейтинге УЕФА на 14-54 местах, обязательно попадут в основной турнир через квалификацию. Разумеется, это не будут команды Гибралтара, Сан-Марино или Фарерских островов, но, у условного чемпиона Кипра, Дании, Румынии или Израиля, шансов попасть в основную сетку куда больше, чем у серебряного призера чемпионата Украины. Ведь украинскому клубу, пусть он априори выше классом, придется столкнуться на альтернативном пути с 3-4 командой элитных чемпионатов. В общем, складывается парадоксальная ситуация, когда более сильные и авторитетные команды не могут попасть в основной турнир.

Впрочем, само название турнира - Лига чемпионов - уже давно дискредитировано представителями элитных чемпионатов. Достаточно редко чемпион Испании, Италии или Германии может на следующий год выиграть ЛЧ. Например, чемпионом Испании сезона 2012/13 стала «Барселона», а в финале Лиги следующего сезона 2013/14 играли… две другие испанские команды – мадридские «Реал» и «Атлетико». В итоге, победителем стал «Реал».

Деньги для фаворитов и прочих

Видимо, для главного футбольного турнира континента уместнее было бы название вроде Евролиги. Но сейчас бренд«Лига чемпионов» прочно ассоциируется в головах спортивных болельщиков именно с футболом. А бренд – это реклама, спонсорские контракты, продажа сувениров…

Лига чемпионов УЕФА - крайне прибыльное мероприятие со всех точек зрения: для потенциальных спонсоров, самих организаторов - УЕФА, наконец, для команд, которым УЕФА устанавливает призовой фонд. В нынешнем сезоне этот фонд предсказуемо, в очередной раз, увеличился.

Участники группового этапа сезона 2014/15, среди которых и чемпион Украины донецкий «Шахтер», получат по 8,6 миллиона евро. За каждую победу на этом этапе команды дополнительно получат по 1 миллиону, за ничью — по 500 тысяч. Выход в плей-офф ЛЧ оценивается бонусом в 3,5 миллиона евро, четвертьфинал — 3,9 миллиона, полуфинал — 4,9 миллиона евро. Победитель турнира получит дополнительно 10,5 миллиона евро, финалист — 6,5.

Такие призовые являются крайне весомыми даже для таких грандов как «Реал» или «Бавария». А для белорусского БАТЭ, болгарского «Лудогореца» или кипрского АПОЕЛа – с лихвой покрывают годовой бюджет.

Разумеется, в Лигу чемпионов хотят попасть все без исключения. Но, если для представителей стран-середняков и аутсайдеров максимальная планка - групповой турнир, то элитные клубы, выплачивающие немалые зарплаты своим звездным игрокам, рассчитывают на соответствующую отдачу этих самых лидеров.

В нынешнем сезоне, с учетом приобретений на трансферном рынке, основным фаворитом считается все тот же мадридский «Реал». Команда, являющаяся действующим обладателем трофея, летом только усилилась. Приобретение одной из главных звезд бразильского ЧМ-2014 Хамеса Родригеса, и не менее яркого чемпиона мира в составе сборной Германии Тони Крооса, с лихвой окупят потерю Анхеля ди Марии, ушедшего из «Королевского клуба» в английский «Манчестер Юнайтед».

Впрочем, как это часто бывает в клубах, перенасыщенных суперзвездами, старт сезона у «Реала» не задался. Мадридцы выиграли лишь один матч из трех на старте национального чемпионата, и сейчас занимают непривычно скромное для себя 13-е место в турнирной таблице Примеры. Пока это даже не треть сезона, чтобы делать глобальные выводы. Насколько оправдается такая трансферная политика руководства клуба станет известно чуть позже. Пока же, мадридцев ждет стартовый матч в ЛЧ со скромным швейцарским «Базелем», на котором можно неплохо размяться. Перед будущими, куда более значимыми, победами.

Среди других фаворитов стоит отметить усиление «Баварии», «Челси» и того же МЮ, весьма продуктивно поработавших на рынке. А вот «Барселона» совершила лишь одну яркую покупку за лето. Зато, по мнению многих экспертов, самую громкую. Луис Суарес стал самым дорогим футболистом нынешнего летнего трансферного окна. Уругваец обошелся каталонцам в 81 миллион евро, заплаченные английскому «Ливерпулю». Если не считать Неймара, чья стоимость до сих пор окончательно не ясна, Суарес стал самым дорогим, в истории «Барселоны», приобретением. Вообще же, на трансферном рынке, дороже уругвайца ранее в мире приобретались лишь Гарет Бэйл и Криштиану Роналду.

Скорее всего, именно эти клубы и будут задавать сезон в новом сезоне. Возможно, не стоит сбрасывать со счетом лидера французской Лиги 1 «Пари-Сен-Жермен», а вот итальянские клубы сейчас явно не в тренде. Поражение «Наполи» от испанского «Атлетика» из Бильбао в раунде плей-офф квалификации ЛЧ стало, в этом смысле, весьма символичным. Не стоит много ожидать и от двух оставшихся участников турнира – «Ювентуса» и «Ромы».

Украинский след

За всю историю Лиги чемпионов, от нашей страны в турнире участвовали пять команд. Впрочем, участие в нем симферопольской «Таврии», харьковского «Металлиста» и днепропетровского «Днепра» носило эпизодический характер. Они участвовали лишь по разу, да и то, на предварительных стадиях. В групповом турнире никто из них отмечен не был.

Завсегдатаями самого престижного турнира раньше можно было назвать киевское «Динамо», а в последние годы – донецкий «Шахтер». Хотя наибольших успехов добилось именно «Динамо». В сезоне 1998/99 команда Валерия Лобановского дошла до полуфинала, уступив, по сумме двух матчей, немецкой «Баварии». Именно этот результат, как и выход в полуфинал КЕЧ 1986/87, является лучшим достижением украинских и постсоветских команд в главном еврокубке. Кстати, годом ранее команда дошла до ¼ финала, где проиграла мадридскому «Реалу».

Для горняков лучшим результатом является выход в четвертьфинал турнира сезона 2010/11, когда они проиграли, по сумме двух матчей, испанской «Барселоне».

Уже второй год подряд дончане в одиночестве будут представлять Украину в ЛЧ. Команда очень неровно выступает в последние годы, от четвертьфинала до 4-го места на групповом этапе. Этот же сезон вообще особенный для всего украинского футбола, в целом, и команд юго-востока страны, в частности. Тем не менее, именно сейчас команда имеет неплохие шансы попасть в плей-офф. В группе с португальским «Порту», испанским «Атлетик» из Бильбао и белорусским БАТЭ, горнякам вполне по силам побороться за 1-2 места. Разумеется, если не терять столь необходимых очков в играх с аутсайдером из Борисова.

Помогать команде добывать победы в нынешнем сезоне будет необычный 12-й игрок – публика «Львов-Арены». Этот стадион мало чем сравним с «Донбасс-Ареной». Разве что, своей новизной и чисто футбольными функциями (на арене нет беговых дорожек). По внутреннему «фаршу», количеству мест и уровню услуг для болельщиков, «Донбасс-Арена» - любимое детище Рината Ахметова - многократно превосходит и не такие стадионы как «Львов-Арена». Впрочем, когда «Шахтер» сможет вернуться на стадион, признанный лучшим среди всех принимавших Евро-2012, сейчас, наверное, не скажет никто. А вот что можно смело прогнозировать, так это весомую поддержку со стороны львовских болельщиков в международных матчах. Патриотичные львовяне прекрасно понимают, что, в данном случае, «Шахтер» будет выступать как украинская команда, представляющая страну в самом престижном еврокубке. Тем более, они с удовольствием поддерживают «Шахтер» даже в матчах первенства Украины, которые горняки также проводят в этом сезоне на «Львов-Арене».

Говоря об украинском следе в Лиге чемпионов нельзя не отметить и… единственного судью, обслуживавшего однажды в своей карьере матч турнира. 16 сентября 1998 года Василий Мельничук отработал на матче «Атлетик» (Бильбао, Испания) - «Руссенборг» (Тронхейм, Норвегия). Это событие до сих пор остается единственным уникальным случаем для отечественной футбольной Фемиды. Правда, лед может тронуться в новом сезоне. В начале сентября в швейцарском Ньоне прошли Летние сборы элитных арбитров УЕФА, куда был приглашен Сергей Бойко. В 2012-м году он уже проводил матчи группового раунда Лиги Европы и отборочные поединки ЧМ-2014, а в июне пошлого года был делегирован на молодежный Евро-2013 в Израиль, где обслуживал полуфинал Испания – Норвегия. Вполне возможно, уже в нынешнем сезоне, украинский арбитр вновь будет работать на игре основного турнира Лиги чемпионов.

Кирилл Стадниченко