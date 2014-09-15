Львовскому хоккейному клубу "Львы" отказали в участии в чемпионате Польши

Об этом сообщил на странице Хоккейного сообщества Украины в Facebook экс-директор клуба Сергей Супрун, ныне курирующий хоккеистов, находящихся без клубов.

В частности, в письме, полученном из Польской федерации хоккея говорится: "Польская федерация получила ваше письмо с просьбой допуска к участию в Польской лиге. К сожалению, в текущем сезоне это невозможно, так как уже составлен окончательный календарь, а команды сыграли первые матчи".

Вместе с тем, спортивный директор федерации хоккея Польши Томаш Рутковски, подписавший письмо, отметил: "Мы открыты к обсуждению такой возможности на следующий сезон, но естественно мы должны получить разрешение от польских клубов".

Две недели назад ХК "Львы" подал заявку на участие в чемпионате Польши. Клуб мотивировал это тем, что проведение чемпионата Украины находится под большим вопросом из-за отказа большинства клубов участвовать в турнире по причине отсутствия финансирования.