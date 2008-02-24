Владимир Кличко заставил зал взорваться овациями (фоторепортаж)

Сегодня ночью в Нью-Йорке украинский боксер Владимир КЛИЧКО единогласным решением судей одержал победу над россиянином Султаном ИБРАГИМОВЫМ и объединил чемпионские пояса по версии IBF и WBO.

Как сообщают “podrobnosti.ua”, в первых раундах В.КЛИЧКО работал исключительно левой рукой, держа С.ИБРАГИМОВА на расстоянии своим коронным джебом. Россиянин много двигался, однако не смог поставить непреодолимых задач для Владимира. Первый раз В.КЛИЧКО подключил правую только в начале четвертого раунда, заставив зал взорваться в овациях. В конце раунда С.ИБРАГИМОВ выкинул пару свингов, но общей картины это не изменило - начало боя было за украинцем.

В пятом-девятом раундах В.КЛИЧКО перешел от разведки непосредственно к боевым действиям - правый кросс украинца то и дело находил бреши в защите С.ИБРАГИМОВА, несколько раз россиянина от нокдауна спасали лишь канаты и гонг. Сам же С.ИБРАГИМОВ много и хорошо двигался, много и сильно бил Владимира по корпусу, однако практически ни один удар россиянина в голову не прошел.

Только в одиннадцатом раунде С.ИБРАГИМОВ попал в В.КЛИЧКО джебом - без особого успеха. А в конце раунда В.КЛИЧКО провел молниеносную атаку.

Последний раунд боя прошел весьма спокойно, несмотря на попытки С.ИБРАГИМОВА пойти на откровенный размен ударами – В.КЛИЧКО просто клинчевал.

По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу В.КЛИЧКО: 119-110, 117-111, 118-110. Таким образом, украинский боксер объединил чемпионские пояса IBF/IBO и WBO.

Бой прошел на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Бюджет шоу - 10 миллионов долларов - стал самым большим за последние пять лет. Бой транслировался в 200 странах.

Этот бой стал седьмым в истории в супертяжелом весе между чемпионами по разным версиям. В.КЛИЧКО стал всего девятым супертяжеловесом, имеющим больше одного чемпионского пояса.

Таких высот смогли достигнуть лишь Майк ТАЙСОН, Джеймс "Бастер" ДАГЛАС, Эвандер ХОЛИФИЛД, Риддик БОУИ, Майкл МУРЕР, Джордж ФОРМЕН, Хасим РАХМАН и Леннокс ЛЬЮИС.

Фото REUTERS и AP